TIS upozornila na podozrivé čerpanie dotácií bratislavskými poslancami

Bratislava 25. mája (TASR) – Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) poukázala na čerpanie takzvaných koronadotácií zo strany niektorých bratislavských komunálnych poslancov a označila ich za podozrivé. Zistenia sa týkajú mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej, Tomáša Korčeka či miestneho poslanca za bratislavský Lamač Radoslava Olekšáka. Jednotliví poslanci vo svojich reakciách pre TASR uviedli, že buď dotácie vrátili, alebo podozrenia odmietajú. Tešovič sa pre kauzu rozhodol odísť z najväčšieho bratislavského poslaneckého klubu - Team Vallo.



TIS sa zamerala na schému štátnej pandemickej pomoci nájomcom a tvrdí, že Tešovič je v nej najväčším prijímateľom spomedzi politikov na Slovensku. "Od ministerstva hospodárstva získal spolu už šesť rôznych dotácií vo výške viac ako 92.000 eur," uviedla organizácia s tým, že poslanec riadi len dve občianske združenia a dve firmy, ktoré mali v posledných výkazoch nulové tržby. TIS vo svojom zverejnenom blogu popisuje schému, ako malo k zneužívaniu dotácií dôjsť.



"Keď sme schému dotácií rozpletali, vynorili sa ďalšie tri mená lokálnych poslancov - Tomáš Korček, Soňa Svoreňová a Radoslav Olekšák. Ide o rôzne obchody s nájomným, ktoré spája to, že boli uzavreté tesne pred pandémiou, väčšinou nakoniec ani žiadnu činnosť nerealizovali, no od štátu si vypýtali veľmi slušné dotácie," uviedla TIS.



Tešovič vo svojej reakcii pre TASR priznal, že podcenil citlivosť témy dotácií ako takej a ako verejne činná osoba sa mal od vládnej pomoci radšej držať bokom, hoci nemá žiadny súvis s jeho prácou mestského poslanca. Odmietol však spájanie jeho osoby so spleťou ďalších osôb a spoločností. Taktiež odmieta, že by jeho spoločnosť mala patriť medzi najväčších príjemcov pomoci a na celej kauze je podľa jeho slov mediálne zaujímavé len to, že je komunálny politik. "Moju účasť na štátnej pomoci, akokoľvek oprávnenú, považujem za svoju zbytočnú chybu, pretože som si toho mal byť vedomý," uviedol poslanec.



Korček na zistenia TIS uviedol, že sa mu nájomca rozhodol dlžné nájomné za čas sťaženého užívania uhradiť cestou dotácie. "Pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu zástupcom nájomcu (teda nie mojou osobou ako prenajímateľom) prišlo z jeho strany k chybe pri jej vypĺňaní, následkom čoho bola dotácia čerpaná v nesprávnej výške," skonštatoval poslanec. Deklaruje, že keď sa o tom dozvedel, bola dotácia v celosti vrátená späť na účet ministerstva hospodárstva. O ostatných v blogu spomínaných dotáciách, ako tvrdí, nemá žiadne informácie a netýkajú sa jeho osoby.



Svoreňová považuje zverejnené informácie TIS o jej osobe za nepresné. Poukázala pritom, že v oblasti turizmu pôsobí viac ako 15 rokov a podobne ako ďalší aj ona zo dňa na deň ostala bez práce s povinnosťou vrátiť peniaze aj za plánované zákazky. "Moje dotácie neboli nijak nadštandardné vzhľadom na poklesu môjho obratu. Boli čerpané na riadne nájomné vzťahy," deklarovala a ohradila, sa, aby bola spájaná s ďalšími dotáciami, ktoré získali iné subjekty, lebo nemá o tom žiadnu vedomosť. Olekšák pre TASR uviedol, že po dohode s dotknutou firmou sa rozhodli dotáciu vrátiť.