Tisíc domácnosti v Trenčíne môže požiadať o 200 litrov kompostu zdarma
Po zaregistrovaní a skontrolovaní údajov budú záujemcov o možnosti prevzatia kompostu informovať e-mailom, resp. telefonicky.
Autor TASR
Trenčín 2. februára (TASR) - Tisíc domácnosti v Trenčíne si môže na niektorom zo zberných dvorov v meste bezplatne prevziať 200 litrov kompostu. Musia byť poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a musia mať pridelenú hnedú bionádobu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Ide o rodinné domy, ktoré sa k bionádobe prihlásili, a tiež o poplatníkov z bytových domov, ktorí odkladajú vytriedený kuchynský bioodpad do hnedých bionádob pri bytovkách. Vďaka zodpovednému triedeniu bioodpadu v domácnostiach a kvalitnému procesu spracovania mohol vzniknúť certifikovaný kompost, ktorého časť si budete môcť bezplatne prísť zobrať do niektorého zo zberných dvorov,“ doplnila hovorkyňa s tým, že registračný formulár pre obyvateľov mesta otvoria v stredu (4. 2.) napoludnie.
Množstvo bezplatného kompostu pre jednu domácnosť (nie pre každého jej člena) je maximálne 200 litrov. V prípade záujmu o väčšie množstvo kompostu ako 200 litrov je možné si odber a platobné podmienky dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.
Po zaregistrovaní a skontrolovaní údajov budú záujemcov o možnosti prevzatia kompostu informovať e-mailom, resp. telefonicky. Odovzdávanie kompostu bude v období od 16. do 28. marca.
