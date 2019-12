Tisíce poľnohospodárov trávia Vianoce v práci, dobytok sviatky nevníma

Nové Sady 25. decembra (TASR) – Vianočné sviatky trávi časť zamestnancov Poľnohospodárskeho družstva Devio Nové Sady, rovnako ako tisícky ďalších zamestnancov agrosektora, v práci. „Dobytok sviatky nevníma, v živočíšnej výrobe treba pracovať nepretržite. Do práce na vianočné a novoročné sviatky musia prísť dojičky, ošetrovatelia či kŕmiči. Na tento fakt poukazujeme už celé mesiace aj v súvislosti s rastom nákladov na platy zamestnancov,“ upozorňuje Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.



Družstvo v Nových Sadoch umožnilo 24. decembra dojiť mlieko o dve hodiny skôr ako v bežné dni, aby mali zamestnanci čas pripraviť sa na štedrú večeru. „Vieme, že sa nám posunutie času dojenia mierne prejaví na znížení produkcie mlieka. Je tu však ľudský pohľad a ten je v tomto prípade dôležitejší. Treba zdôrazniť, že pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v živočíšnej výrobe, je piatok alebo sviatok bežným pracovným dňom. Charakter výroby si to vyžaduje,“ povedal Igor Jakubička, predseda Poľnohospodárskeho družstva Devio v Nových Sadoch.



Práve príplatky za sviatky, nočnú prácu a prácu počas víkendov sú faktorom, ktorý sa najviac podpisuje na raste miezd, ale aj na zvyšovaní nákladov pre chovateľov dojníc. „Treba povedať, že ľudia už dnes nie sú ochotní ísť cez víkend alebo vo sviatočné dni do práce za tie peniaze ako v minulosti. V tejto súvislosti teda môžeme hovoriť o objektívne zvýšených nákladoch,“ skonštatoval Pastorek.



Končiaci sa rok 2019 označujú prvovýrobcovia mlieka za jeden z lepších. Kým počas nedávnej mliečnej krízy bola produkcia výrazne stratová, v uplynulých mesiacoch sa situácia zlepšila a viacerí chovatelia už vedia pokryť náklady z tržieb a podpôr. Na zlepšení situácie pre prvovýrobcov sa v tomto roku podpísala aj podporná schéma „zelená nafta“. Viacerí chovatelia dojníc však upozorňujú, že práve peniaze zo zelenej nafty z fariem odtekajú vo forme vyplácaných príplatkov.