Tisícky pútnikov sa stretli na tradičnej mariánskej púti na Kalvárii

Nitra 19. augusta (TASR) - Tisícky pútnikov sa stretli počas víkendu na tradičnej 258. púti k Matke Božej na nitrianskej Kalvárii. Jej súčasťou boli okrem liturgických slávení v slovenskom i maďarskom jazyku aj vysluhovanie sviatosti zmierenia, pobožnosti Krížovej cesty, adorácia, modlitba posvätného ruženca pri Kaplnke Panny Márie Guadalupskej i koncert Márie Podhradskej, informovalo Biskupstvo Nitra.



Mariánska púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Vo svojom príhovore uvažoval nad skutočnosťou, kde všade hľadá dnešný človek zmysel života v kontexte so zmyslom a významom sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Povzbudil veriacich k hľadaniu skutočného šťastia a zmyslu života vo večnom živote.



Tradícia organizovania pútí na nitriansku Kalváriu siaha až do roku 1766, keď biskup Ján Gustíni hmotne zabezpečil Nitru. Okrem odpustenia dlhu za most cez rieku Nitra tiež vydláždil priestor mestskej tržnice a mestu podaroval budovu radnice, nakoľko mesto vlastnou nedisponovalo. Z vďaky sa mesto zaviazalo každoročne organizovať púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie do Kostola Matky Božej na Kalvárii.



Počas totalitného komunistického režimu bola účasť na púti obmedzovaná a zakazovaná. Napriek tomu veriaci slovenskej i maďarskej národnosti na kalvársky vŕšok pravidelne prichádzali. Po pamätnej, komunistickým režimom monitorovanej verejnej púti na záver Mariánskeho roka v roku 1988 sa od roku 1990 púte na Kalváriu v Nitre opäť začali slobodne konať za účasti množstva veriacich. Desaťročia ich s krátkou prestávkou organizuje Spoločnosť Božieho Slova sídliaca v Misijnom dome Matky Božej.