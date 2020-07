Tisícu mamičku privítali v žilinskej pôrodnici o mesiac skôr ako vlani

Žilina 15. júla (TASR) – Tisícu tohtoročnú mamičku privítali vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline o mesiac skôr ako minulý rok. Stala sa ňou 22-ročná Žilinčanka, ktorá v utorok (14. 7.) o 00.55 h priviedla na svet dievčatko s menom Zoja. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Bábätko meralo 52 centimetrov a vážilo 3870 gramov. Obe pacientky sú podľa Zátekovej v poriadku. "Výnimočný je pre nás každý jeden pôrod, no tie jubilejné predsa len o niečo viac zdôraznia stále rastúci záujem o našu pôrodnicu. Minulý rok u nás zdravotníci odviedli tisíci pôrod 10. augusta, tento rok je to už v polovici júla, takže 'baby boom' zjavne neutícha. Úprimne blahoželáme všetkým mamičkám a ďakujeme im za dôveru," uviedol generálny riaditeľ FNsP Igor Stalmašek.



Podľa primárky novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Kataríny Jackuliakovej sa od 1. januára do 14. júla 2020 narodilo v žilinskej nemocnici 1013 detí, z toho 13 párov dvojčiat. "V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ide už o 154 bábätiek viac. Najsilnejší bol apríl, keď u nás prišlo na svet 166 detí. Padol tu aj denný rekord, keďže 22. apríla nám počas 24 hodín na oddelenie pribudlo až 15 novorodencov," priblížila Jackuliaková.



Doplnila, že dievčatá ešte stále majú čo doháňať, tento rok v pôrodnici zatiaľ evidujú viac chlapcov.