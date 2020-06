Tisovec bude v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom

Tisovec 12. júna (TASR) – Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota bude v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom, ktorý ráta s celkovými predpokladanými príjmami vo výške viac než 3,5 milióna eur a s prebytkom viac ako 4400 eur. Rozpočet schválili mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí.



Ako povedal poslanec a predseda ekonomickej komisie Mário Keleti, rozpočet schválili v pôvodnej verzii bez zohľadnenia výpadku príjmov v dôsledku koronakrízy. „Neboli pripomienky k tomu, že sa schváli pôvodná verzia rozpočtu a k úprave sa pristúpi až potom, keď budeme reálne poznať situáciu a odhady, aké by mohli byť prognózy z hľadiska toho, ako sa podarí ekonomiku naštartovať,“ podotkol Keleti. Dodal, že mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa tak k rozpočtu bude musieť vrátiť pravdepodobne v auguste.



Ako podotkla pre TASR primátorka Irena Milecová, schválenie tohtoročného rozpočtu sa posunulo, keďže mesto nemalo obsadenú funkciu hlavného kontrolóra, ktorého stanovisko je pre prijatie potrebné. V ďalších mesiacoch schvaľovaniu zabránila koronakríza, pretože pre opatrenia voči šíreniu nákazy sa zasadnutia MsZ nekonali.



„Rozpočet budeme upravovať podľa potreby. Už vieme, že príjmy nebudú naplnené. V akej miere budú nenaplnené, to ukáže čas, predpoklady sú rôzne. Je mi ľúto, že niektoré projekty nebudú pre nový koronavírus realizované, napríklad cezhraničná spolupráca s maďarským mestom Putnok. Tam by sme potrebné veci neboli zvládli termínovo,“ uviedla primátorka.



Dodala, že prioritou bude dokončenie rozrobených projektových zámerov a mesto na koronakrízu reagovalo aj znížením platov. „Samozrejme, v súlade s tým, aby boli zamestnanci uzrozumení a aj v spolupráci s odbormi,“ zakončila Milecová.