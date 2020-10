V Tisovci by potrebovali 16 zdravotníkov, väčšinu zatiaľ nemajú

Tisovec 30. októbra (TASR) – Dohromady 16 zdravotníkov by potrebovala samospráva mesta Tisovec v Rimavskosobotskom okrese na zabezpečenie prevádzky svojich piatich odberných miest v rámci celoplošného testovania. Zatiaľ však tento počet nie je ani zďaleka naplnený. TASR o tom informovala primátorka Irena Milecová, podľa ktorej už mesto má pripravené všetko ostatné.



„My ako samospráva máme zabezpečené kompletne všetko na našich päť odberných miest, teda dobrovoľníkov, administratívnych pracovníkov, mestských policajtov aj občianske hliadky na usmerňovanie. Dokonca máme pre všetkých zabezpečenú stravu, ale problém je so zdravotníkmi,“ konštatovala Milecová s tým, že zatiaľ vie len o troch, ktorých si zohnalo mesto samo.



Ako doplnila, mesto v tejto veci oslovilo aj Ozbrojené sily SR. „Pýtali sme sa ich, či majú zdravotníkov ony, nevedeli nám však odpovedať. Takže v piatok popoludní stále nevieme, či ich budeme mať dosť. Príprava testovania nás navyše okrem vynaloženej energie stojí aj veľa finančných prostriedkov. Kto to zaplatí?“ opýtala sa primátorka.



Samospráva Tisovca pre nadchádzajúce testovanie obyvateľstva na COVID-19 vytvorila dovedna päť odberných miest. Štyri z nich sú priamo v meste, posledné je v mestskej časti Rimavská Píla.