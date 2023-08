Tisovec chce pokračovať v modernizácii verejného osvetlenia

Tisovec 10. augusta (TASR) - Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota sa chce uchádzať o dotáciu na druhú etapu modernizácie verejného osvetlenia. V uplynulom období samospráva ukončila prvý projekt zameraný na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia, pokračovať chce obnovou svietidiel v ďalších častiach mesta. Pre TASR to uviedol primátor Tisovca Ján Vengrín.



V Tisovci v uplynulých týždňoch ukončili prvú etapu modernizácie verejného osvetlenia, na ktorú samospráva získala z Environmentálneho fondu vyše 78.000 eur. Vymenených bolo 120 svietidiel na menej frekventovaných uliciach mesta, a to konkrétne na Podhradovej, Hviezdoslavovej a Muránskej ulici.



"Druhá etapa sa bude týkať miestnej časti Rimavská Píla, Štefánikovej, Bakulínyho a Jesenského ulice a malej vlakovej stanice," priblížil Vengrín s tým, že samospráva už podala žiadosť na Environmentálny fond. Ako dodal, v projekte za vyše 80.000 eur počítajú opäť s výmenou viac ako 120 svietidiel.



Verejné osvetlenie v Tisovci v súčasnosti pozostáva z viac ako 600 svetelných bodov. Takmer 390 z nich bolo modernizovaných v roku 2015. V prípade realizácie druhej etapy modernizácie by podľa primátora v meste boli novým moderným osvetlením pokryté takmer všetky ulice s výnimkou hlavného dopravného ťahu, kde sa nachádzajú súmračné a pohybové senzory.