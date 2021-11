Tisovec chce zrekonštruovať interiér mestského kultúrneho strediska

Na snímke zo 16. novembra 2021 novšia čas budovy MsKS v Tisovci. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Tisovec 23. novembra (TASR) – Samospráva Tisovca chce zrekonštruovať interiér starej časti budovy mestského kultúrneho strediska (MsKS), v ktorom sa v súčasnosti nachádza divadelná sála spojená s kinosálou. TASR o tom informovala primátorka mesta Irena Milecová.Budova MsKS v Tisovci pozostáva z dvoch častí, v novšej sa nachádza spoločenská sála, mestská knižnica či hudobný salónik. V týchto priestoroch samospráva vykonáva postupnú rekonštrukciu svojpomocne. V tomto roku opravili napríklad spojovaciu chodbu, zrekonštruovaný bol aj vestibul. Stará časť MsKS v súčasnosti slúži ako divadelná sála s kinosálou a konajú sa v nej rôzne kultúrne podujatia.priblížila primátorka.V rámci projektu počíta mesto s rekonštrukciou divadelnej sály, novou elektroinštaláciou, akustikou či obnovou sociálnych zariadení. Pribudnúť by mal aj bezbariérový prístup a dve miesta v hľadisku vyhradené špeciálne pre ľudí so zdravotným postihnutím.doplnila Milecová.Samospráva sa chce pri rekonštrukcii MsKS uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 200.000 eur. Podľa nedávno dokončenej projektovej dokumentácie by ďalších približne 80.000 muselo mesto na obnovu priestoru vyčleniť z vlastného rozpočtu. O podaní žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR musí ešte rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.