Cesty a chodníky na viacerých uliciach v Tisovci sa budú opravovať

Tisovec 17. augusta (TASR) – Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota opraví cesty a chodníky na viacerých uliciach za viac ako 130.000 eur. Ako TASR informoval prednosta mestského úradu Tibor Tokár, práce odštartujú na začiatku septembra a trvať by mali približne mesiac.



Samospráva podpísala zmluvu na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov so spoločnosťou Eurovia v celkovej sume 136.834,91 eura s DPH. V rámci prác dodávateľ odstráni a vyfrézuje starý asfalt, na vybraných úsekoch odstráni staré obrubníky a dlažobné kocky, ktoré nahradí novými a položí nový asfalt v hrúbke 50 milimetrov.



„Na začiatku septembra by mali byť uskutočnené práce súvisiace s odstraňovaním liateho asfaltu, ďalej budú pokračovať búracie práce obrubníkov a osádzanie nových. V prípade dobrého počasia sa na konci mesiaca očakáva realizácia asfaltovacích prác,“ doplnil Tokár s tým, že rekonštrukciu hradí mesto z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií tvoreného z prebytku hospodárenia samosprávy.



Rekonštrukcie sa počas septembra dočkajú hlavné komunikácie a prístupové chodníky pri bytových domoch na Daxnerovej, Bakulínyho, Jesenského i Francisciho ulici. Obnovené budú i prístupové komunikácie k Základnej škole Dr. V. Clementisa a v Športovom areáli Rudolfa Valenta. V miestnej časti Rimavská Píla samospráva opraví časť cesty vedúcej k cintorínom a dokončí asfaltovanie na miestnej komunikácii pri družstve.



S ďalšími veľkoplošnými výmenami asfaltových krytov plánuje mesto Tisovec pokračovať aj v roku 2022. „Všetko sa bude odvíjať od toho, ako budeme hospodáriť s financiami. Špecifikovať konkrétny objem opráv a konkrétne lokality je zatiaľ predbežné,“ poznamenal Tokár.