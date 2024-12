Tisovec: Mesto vstúpi do budúceho roka v rozpočtovom provizóriu

Tisovec 30. decembra (TASR) - Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota vstúpi do roka 2025 v rozpočtovom provizóriu. Samospráva naďalej pracuje na príprave budúcoročného rozpočtu, pristúpila tiež k viacerým úsporným opatreniam. Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) poslanci odobrili aj zvýšenie niektorých miestnych daní či poplatku za odpad.



Do rozpočtového provizória mesto Tisovec vstúpi najmä preto, že v súčasnosti nevie presne určiť výšku budúcoročných príjmov. "Tiež potrebujeme vypracovať smernicu pre výpočet nákladov za energie pre materskú školu, nakoľko školská jedáleň nemá samostatné merače a nevieme, ako zatiaľ budeme počítať náklady," skonštatovala pre TASR prednostka Mestského úradu Tisovec Barbora Emingrová.



Radnici pri prvotnom návrhu rozpočtu na základe požiadaviek jednotlivých subjektov a po zahrnutí všetkých plánovaných projektov do vyrovnaného rozpočtu chýbalo približne 1,5 milióna eur. Samospráva v uplynulom období prijala i niekoľko úsporných opatrení. Od nového roku neobsadzuje jednu pracovnú pozíciu, zrušila tiež pracovisko materskej školy v miestnej časti Rimavská Píla. Úsporu očakáva aj na verejnom osvetlení či osvetlení v základnej škole, ktoré v súčasnosti prostredníctvom projektov rekonštruuje.



Mesto Tisovec pristúpi od budúceho roka aj k zvyšovaniu niektorých miestnych daní. "Daň zo stavieb sme navýšili v priemere o 11,79 percenta, daň z bytov o päť percent a daň z pozemkov od nula do 12 percent," priblížila Emingrová. Poslanci mesta na decembrovom zasadnutí MsZ rozhodli aj o navýšení poplatku za komunálny odpad. Ročný poplatok vzrastie z 35 na 41 eur na osobu.