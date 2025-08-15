< sekcia Regióny
Tisovec získal dotáciu na dobudovanie vodovodu v lokalite Losinec
Samospráva na dobudovanie vodovodu získala v rámci výzvy rezortu životného prostredia z európskych zdrojov približne 300.000 eur.
Autor TASR
Tisovec 15. augusta (TASR) - Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota získalo z európskych zdrojov približne 300.000 eur na dobudovanie vodovodu v lokalite Losinec. V rámci mesta ide o posledné domy, ktoré nemajú prístup k pitnej vode. Pre TASR to uviedol primátor Tisovca Ján Vengrín.
Obyvatelia lokality Losinec, ktorá sa nachádza na východnom okraji mesta v smere na Muráň, sú doposiaľ odkázaní len na vlastné studne. „Vodovod, ktorý máme v Tisovci, nevytlačí vodu do tejto lokality, z toho hľadiska je potrebné tam postaviť prečerpávaciu stanicu,“ vysvetlil primátor.
Samospráva na dobudovanie vodovodu získala v rámci výzvy rezortu životného prostredia z európskych zdrojov približne 300.000 eur. V rámci projektu sa budú robiť výkopové práce, po ktorých bude nasledovať samotné osadenie vodovodu. Nová prečerpávacia stanica s dostatočne silným čerpadlom pribudne v blízkosti futbalového štadióna.
V lokalite Losinec sa nachádza 18 domov, na nový vodovod budú napojené všetky z nich. „Sú tam aj pozemky spôsobilé na výstavbu ďalších rodinných domov, ktoré by sa naň mohli v budúcnosti pripojiť,“ doplnil Vengrín.
Domácnosti v lokalite Losinec sú v rámci Tisovca posledné bez prístupu k pitnej vode z vodovodu. Samospráva v rámci projektu v súčasnosti hľadá zhotoviteľa stavebných prác, verejné obstarávanie chce ukončiť do konca augusta.
