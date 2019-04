Tisovec: Na zastávke pribudli schody s bezbariérovým prístupom

Zatiaľ nevyriešeným problémom zostáva pôvodná budova stanice, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Podľa primátorky patrí súkromnej osobe, s ktorou mesto jedná.

Tisovec 27. apríla (TASR) – Nový prístrešok, schodisko a bezbariérový prístup sú najnovšími prírastkami na vlakovej zastávke v meste Tisovec v okrese Rimavská Sobota. Ako pre TASR uviedla primátorka Irena Milecová, od Železníc Slovenskej republiky majú prísľub, že všetky práce by mali byť hotové do konca apríla.



Zatiaľ nevyriešeným problémom zostáva pôvodná budova stanice, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Podľa primátorky patrí súkromnej osobe, s ktorou mesto jedná. „Nechce však pristúpiť na naše podmienky. My máme záujem tú budovu odkúpiť, ale za rozumnú cenu, pretože mesto bude mať ešte náklady na jej odstránenie,“ podotkla Milecová.



Dodala, že samospráva neskôr ešte v lokalite osadí lavičky, pretože tie, ktoré sú súčasťou prístreška, sú inštalované príliš vysoko a skôr než na sedenie poslúžia na odloženie batožiny.



Úlohou do budúcnosti je podľa primátorky podobným spôsobom vyriešiť i vlakovú zastávku v miestnej časti Rimavská Píla. „Je potrebné, aby tam ľudia tiež mali prístrešok. Chceli by sme to doriešiť ešte tohto roku,“ uzavrela.