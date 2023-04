NP chce v Tisovci vybudovať stredisko environmentálnej výchovy

Tisovec 4. apríla (TASR) - Správa Národného parku (NP) Muránska planina chce v administratívnej budove v Tisovci vybudovať stredisko environmentálnej výchovy. Slúžilo by ako vzdelávacie centrum, v ktorom by bolo možné organizovať školu v prírode. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom súťaže je spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie administratívnej budovy a budovy skladov v Tisovci. Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu viac ako 145.000 eur, uchádzači môžu ponuky predkladať do 24. apríla.



"Budova strediska bude ponúkať okrem ubytovania, jedálne, plne vybavenej kuchyne a sociálnych zariadení aj priestory, kde budú prebiehať rôzne výučbové programy zamerané na environmentálnu výchovu. Priestory svojím vybavením poskytnú žiakom základných škôl a ich učiteľom možnosti efektívne a zaujímavou formou vzdelávať sa v oblasti ochrany prírody, ekológie, zoológie, botaniky a anorganiky," priblížila na sociálnej sieti Správa NP Muránska planina.



Stredisko environmentálnej výchovy v Tisovci má v budúcnosti slúžiť výlučne ako škola v prírode a vzdelávacie centrum, nebude tu zriadené návštevnícke centrum ani služby pre turistov. Predpokladané investičné náklady na realizáciu projektu odhaduje Správa NP Muránska planina na približne 1,75 milióna eur.