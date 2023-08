Tisovec realizuje trojicu projektov zameraných na rekonštrukciu ZŠ

Tisovec 9. augusta (TASR) - Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota realizuje trojicu projektov zameraných na obnovu priestorov Základnej školy (ZŠ) Dr. V. Clementisa na Francisciho ulici. Zrekonštruovaná bude jedáleň, podlahy na chodbách či šatne pri telocvičniach, žiaci budú môcť využívať aj vynovenú počítačovú učebňu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Vengrín.



S prvým projektom, ktorý sa týka riešenia havarijného stavu v školskej jedálni, začala samospráva ešte v úvode prázdnin. Práce za vyše 30.000 eur hradí z vlastného rozpočtu, dokončené by mali byť koncom augusta.



Ďalší projekt zameraný na obnovu priestorov ZŠ zahŕňa opravu podláh na spoločných chodbách prvého a druhého stupňa. Rekonštruovať sa bude aj počítačová učebňa, v ktorej pribudnú i nové počítače a zariadenie. Na chodbách a v triedach bude vymenená elektroinštalácia a elektrické rozvody, uskutoční sa tiež výmena starých neónových svetiel za nové úsporné LED svietidlá.



Na zvýšenie kvality vzdelávania v základnej škole získalo mesto z výzvy pre najmenej rozvinuté okresy regionálny príspevok vo výške viac ako 170.000 eur. "Aktuálne čakáme na výsledok verejného obstarávania. Predpokladám, že budúci týždeň by sme mohli podpisovať zmluvy a práce by sa mohli začať," skonštatoval Vengrín s tým, že väčšina prác by tak mohla byť ukončená do začiatku školského roka. Ako dodal, v prípade obmedzení je však vedenie ZŠ pripravené počas prvých dvoch septembrových týždňov časť výučby presunúť do náhradných priestorov.



Vo fáze verejného obstarávania je v súčasnosti i tretí projekt zameraný na obnovu priestorov ZŠ v Tisovci. Práce sa budú týkať rekonštrukcie šatní pri telocvičniach, ktoré boli podľa primátora v havarijnom stave. Na ich obnovu získala samospráva vyše 53.000 eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, práce by sa mali začať v septembri.