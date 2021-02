Uzavretie osady Hrb je podľa primátorky Tisovca prospešné

Tisovec 25. februára (TASR) – Karanténne uzavretie osady Hrb pri Rimavskej Píle, časti mesta Tisovec v Rimavskosobotskom okrese, je prospešné z hľadiska ochrany zdravia všetkých obyvateľov pred šírením ochorenia COVID-19. TASR to povedala primátorka Irena Milecová, podľa ktorej samospráva sama uzavretie osady iniciovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote a nahlásila to aj polícii.



„V Rimavskej Píle sme ako samospráva testovali v nedeľu (21. 2.) a hneď sme s prednostom mestského úradu začali tieto veci vybavovať. Tým, že ľudia v osade žijú v tesnej blízkosti vedľa seba a sú v častom osobnom kontakte hrozí veľké riziko šírenia choroby, a preto sme požiadali ešte v ten istý deň o jej uzavretie,“ konkretizovala primátorka.



Ako dodala, policajti prišli hneď v pondelok ráno a v okresnom meste zasadal aj krízový štáb. „Tam boli prijaté opatrenia aj pre našu osadu v Rimavskej Píle. Od pondelka sú na Hrbe stále dvaja príslušníci. Najprv to boli policajti, ale v stredu aj vojaci,“ načrtla Milecová.



Mesto oslovilo tiež Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý samospráve podľa primátorky poskytol pre obyvateľov osady, v ktorej žije 57 ľudí, toaletné potreby a rúška. Mestský úrad pre nich navyše zabezpečil v spolupráci s obchodným reťazcom aj potravinovú pomoc.



Milecová tiež upozornila, že mesto si musí testovanie na ochorenie COVID-19 zabezpečovať samo, keďže má menej ako 5000 obyvateľov, a preto v Tisovci nebolo zriadené mobilné odberové miesto (MOM). „To je pre mňa tragédia. Napríklad v susednej Hnúšti majú päť MOM, v Rimavskej Sobote okolo 14,“ podotkla primátorka, podľa ktorej mnohí Tisovčania musia do týchto miest za testovaním cestovať a zvyšujú tak mobilitu.