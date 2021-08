Tisovec vyhlásil súťaž na vybudovanie nového zdravotníckeho strediska

Tisovec 13. augusta (TASR) – Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota vyhlásilo verejné obstarávanie na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktoré by malo vzniknúť rekonštrukciou súčasného sídla obchodnej spoločnosti Služby mesta Tisovec. Pre TASR to uviedol prednosta mestského úradu v Tisovci Tibor Tokár.



Vyhlásenie súťaže na rekonštrukciu budovy na účely vzniku CIZS je podľa Tokára podmienkou, ktorú musí samospráva splniť ešte pred vydaním rozhodnutia o pridelení dotácie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. „Vyzerá to tak, že by to mohlo prejsť, ale isté to ešte nie je,“ poznamenal Tokár s tým, že mesto v rámci výzvy žiada o nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 700.000 eur.



CIZS chce mesto Tisovec vybudovať v budove súčasného sídla spoločnosti Služby mesta Tisovec, tá by sa v prípade realizácie projektu presťahovala do náhradných priestorov. „V rámci žiadosti sme žiadali financie na komplexnú rekonštrukciu budovy. Uvažujeme, že by sme z projektu financovali aj nákup zdravotníckeho vybavenia,“ uviedol Tokár. Ako dodal, samospráva sa bude usilovať aj o získanie ďalších externých zdrojov na skvalitnenie zdravotníckeho a interiérového vybavenia budúceho zdravotníckeho strediska.



V novom CIZS by mali v budúcnosti sídliť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden pediater, dvaja stomatológovia a gynekológ. Súčasťou strediska má byť aj rehabilitačná ambulancia. Podľa prednostu mestského úradu je hlavnou motiváciou samosprávy združiť ambulancie na jedno miesto a vytvoriť kvalitatívne lepšie podmienky, ktoré by mohli do mesta v budúcnosti prilákať aj nových lekárov.



Podľa oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by rekonštrukcia budovy na CIZS mala trvať 12 mesiacov, predpokladaná cena zákazky presahuje 605.000 eur. Ponuky možno predkladať do 2. septembra.