Tisovec vymení osvetlenie v Rimavskej Píle i na viacerých uliciach

Tisovec 25. januára (TASR) - Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota bude v najbližších mesiacoch realizovať druhú etapu modernizácie verejného osvetlenia, týkať sa bude miestnej časti Rimavská Píla i niekoľkých ulíc. Samospráva na realizáciu projektu získala z Environmentálneho fondu takmer 80.000 eur. Pre TASR to uviedol primátor Tisovca Ján Vengrín.



"V súčasnosti sme po verejnom obstarávaní, podpísali sme zmluvu s dodávateľom a do 30. apríla dielo zrealizujeme," priblížil primátor. Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy, práce bude realizovať spoločnosť SLOS z Banskej Bystrice, vysúťažená cena predstavuje takmer 70.000 eur bez DPH. Mesto v rámci projektu počíta s výmenou vyše 120 svietidiel verejného osvetlenia v miestnej časti Rimavská Píla a na Štefánikovej, Bakulínyho a Jesenského ulici či malej vlakovej stanici.



Časť verejného osvetlenia v Tisovci modernizovala samospráva už vlani, na výmenu svietidiel na uliciach Podhradová, Hviezdoslavova či Muránska získalo mesto aj vtedy z Environmentálneho fondu približne 80.000 eur. "Projekty sa prenesú aj do úspory elektrickej energie. Tieto svetlá sú približne sedem- až deväťwattové, tie staré sú 30-wattové," dodal Vengrín.



Verejné osvetlenie v Tisovci v súčasnosti pozostáva z viac ako 600 svetelných bodov. Takmer 390 z nich modernizovali v roku 2015. Po výmene svietidiel v rámci aktuálneho projektu bude podľa samosprávy moderným osvetlením pokryté takmer celé mesto s výnimkou hlavného dopravného ťahu, kde sa nachádzajú súmračné a pohybové senzory a niekoľkých bočných ulíc.