Tisovec začína rok v rozpočtovom provizóriu

Tisovec 13. januára (TASR) – V rozpočtovom provizóriu začína aktuálny rok samospráva mesta Tisovec v okrese Rimavská Sobota. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí.



Podľa slov poslanca a predsedu ekonomickej komisie MsZ Mária Keletiho je dôvodom neobsadená pozícia hlavného kontrolóra mesta. „Keďže sa do výberového konania nikto neprihlásil, nemohli sme ho voliť a zvoliť. Podmienkou rokovania o rozpočte pritom je, že hlavný kontrolór mesta dáva k nemu stanovisko, či je zostavený v súlade so zákonom,“ ozrejmil Keleti.



Druhé kolo voľby hlavného kontrolóra Tisovca sa má uskutočniť koncom januára. „Ak sa nám ho ani vtedy nepodarí zvoliť, budeme to musieť riešiť inak,“ avizoval predseda finančnej komisie.



Podľa uznesenia poslancov tak bude mesto Tisovec hospodáriť v rozpočtovom provizóriu od 1. januára tohto roka až do termínu schválenia nového rozpočtu. Vlaňajší rozpočet Tisovca, ktorý poslanci schválili v marci, rátal pred zmenami s príjmami vo výške takmer 3,4 milióna eur a s prebytkom viac ako 80.000 eur.