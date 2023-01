Tisovec získal na modernizáciu verejného osvetlenia vyše 78.000 eur

Tisovec 12. januára (TASR) – Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota získalo na modernizáciu verejného osvetlenia z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške 78.535 eur. Vďaka finančným prostriedkom samospráva vymení svietidlá na už existujúcich stĺpoch v menej frekventovaných uliciach mesta. Pre TASR to uviedol primátor Tisovca Ján Vengrín.



"Predpokladá sa výmena 120 až 135 svetelných bodov na uliciach Podhradová, Hviezdoslavova a Muránska od železničného mosta cez malú vlakovú stanicu na Ľ. Štúra," priblížil primátor. Ako dodal, projekt je zameraný aj na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia.



"Výstavbou svetelných prvkov zvýšime bezpečnosť pohybu obyvateľov a návštevníkov mesta Tisovec. Realizáciou uvedeného projektu očakávame energetickú úsporu 60 percent, na koncových bodoch osvetlenia aj viac," doplnil Vengrín.



Realizáciu projektu bude ešte schvaľovať mestské zastupiteľstvo, samospráva by ho následne chcela dokončiť najneskôr do konca júla. Verejné osvetlenie v Tisovci v súčasnosti pozostáva z viac ako 600 svetelných bodov. Takmer 390 z nich bolo modernizovaných v roku 2015.