Tisovec získal takmer 500.000 eur na obnovu areálu pri prameni Šťavica

Tisovec 12. marca (TASR) - Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota bude môcť z plánu obnovy čerpať takmer 500.000 eur na revitalizáciu areálu Šťavica pomenovaného po minerálnom prameni, ktorý sa tu nachádza. Samospráva v rámci obnovy lokality počíta s rekonštrukciou amfiteátra či vybudovaním lezeckej steny. Pre TASR to uviedol primátor Tisovca Ján Vengrín.



Mesto bude môcť na obnovu areálu Šťavice využiť dotáciu z plánu obnovy v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Muránska planina. "V súčasnosti sme pripravili podklady, čakáme na návrh zmluvy. Tento rok chceme všetko zadministrovať a projektovo pripraviť, aby sme v roku 2025 mohli celý projekt realizovať," uviedol Vengrín.



Samospráva v rámci zámeru počíta s komplexnou revitalizáciou areálu, ktorého súčasťou je aj roky nevyužívaný a chátrajúci amfiteáter. "Počas realizácie projektu dôjde k obnove amfiteátru aj hľadiska, vybuduje sa nové osvetlenie spolu s kamerovým systémom, pribudnú nové šatne a toalety. Predmetom projektu je aj podzemná nádrž na zachytávanie dažďových vôd zo striech či dažďové jazierko na zadržanie vody v prostredí," priblížil primátor.



Rekonštrukciou majú prejsť aj chodníky, pri ich obnove chce mesto použiť zatrávňovacie tvárnice, súčasťou projektu má byť aj výsadba zelene. V areáli má pribudnúť aj lezecká stena, ktorá by mala byť umiestnená na pôvodnom pilieri nedostavanej železnice v smere na Muráň, pre deti chce mesto vybudovať bludisko či lanovú dráhu.



Zrekonštruovaný amfiteáter s hľadiskom by mal byť v budúcnosti využívaný na mestské i regionálne podujatia, zrevitalizovaný areál má na voľnočasové aktivity slúžiť domácim obyvateľom i návštevníkom mesta. "Očakávame, že to bude mať pozitívny vplyv nielen pre mesto, ale pre celý región," skonštatoval Vengrín.



Lokalita minerálneho prameňa Šťavica sa nachádza na okraji Tisovca v smere na obec Muráň, najstaršie zmienky o prameni pochádzajú z prelomu 18. a 19. storočia. Tisovčania miesto využívali od začiatku 20. storočia na stretávanie sa či organizáciu majálesov a iných podujatí. Dominantou areálu bola pôvodná drevená tančiareň slúžiaca na ľudové zábavy, ktorá však v roku 1998 vyhorela. Novú tančiareň sa mestu podarilo vďaka dotácii vybudovať v roku 2021.