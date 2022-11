Zvýšenie platu na mesiac bude dosluhujúca primátorka Tisovca vetovať

Tisovec 21. novembra (TASR) – Zvýšenie platu primátorke na jeden mesiac, ktoré na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili poslanci mesta Tisovec, bude dosluhujúca primátorka Irena Milecová vetovať a uznesenie nepodpíše. Na oficiálnej stránke mesta o tom informovala prednostka mestského úradu Eva Kučeráková.



Poslanci mesta na ostatnom zasadnutí MsZ schválili zvýšenie platu primátorky o 70 percent s účinnosťou od 1. novembra, a to na 4963 eur. Predkladateľom návrhu bol mestský poslanec a zástupca primátorky Dušan Kojnok, podľa ktorého malo ísť o zhodnotenie pôsobenia primátorky v uplynulých štyroch rokoch.



Ako vysvetlila Kučeráková, predmetné uznesenie by bolo prijaté v rozpore so zákonom, keďže poslanci mesta môžu plat primátora zvýšiť o maximálne 60 percent. Dosluhujúca primátorka sa preto uznesenie rozhodla nepodpísať.



"Pani primátorka sa vzdala po ukončení zastupiteľstva zvýšenia platu za mesiac november a odporúčala poslancom, nech uvedené uznesenie opätovne neschvaľujú a toto uznesenie ani neodročujú na prerokovanie na ďalšie rokovanie zastupiteľstva," priblížila prednostka mestského úradu.



Irena Milecová je primátorkou Tisovca od roku 2018, v októbrových komunálnych voľbách funkciu viac neobhajovala. Mesto v nasledujúcich štyroch rokoch povedie Ján Vengrín, ktorý kandidoval za stranu Sme rodina.