Tisovskí gymnazisti zožali na veľtrhu študentských firiem veľký úspech

Tisovec 6. mája (TASR) – Študenti z Evanjelického gymnázia v Tisovci uspeli na veľtrhu študentských firiem, kde získali jedno prvé a päť druhých miest. So študentskou firmou Divergent sa umiestnili i medzi piatimi najlepšími firmami študentov na Slovensku. Za firmu gymnazistov z Tisovca o tom informoval Marek Hank.



Študentská firma Divergent funguje od septembra 2020 a počas svojho doterajšieho pôsobenia sa venovala výrobe prírodného masla z vlašských orechov. Do konania veľtrhu sa firme podarilo predať viac ako 700 produktov.



„Veľakrát sme museli siahnuť na dno svojich síl pri príprave výročnej správy, neustále sme náš konečný výsledok zlepšovali a konzultovali s odborníkmi. Náš voľný čas vystriedali nekončiace firemné telefonáty, niekedy aj viackrát do dňa,“ uviedla prezidentka firmy Nikola Machničová. Ako dodala, najsilnejším momentom fungovania firmy bolo pre ňu spustenie eshopu, príchod prvých zákazníkov a ich pozitívna odozva.



Veľtrh študentských firiem organizovala v utorok (4. 5.) nezisková organizácia JA Slovensko, z dôvodu pandémie nového koronavírusu sa podujatie uskutočnilo v online podobe. Najlepšie študentské firmy postupujú do finále, víťaz získa vstupenku na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa bude konať v litovskom Vilniuse.