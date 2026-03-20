Titul Čin roka 2025 získal hudobník, florbalisti a školský parlament
Mestu za rok 2025 doručili päť nominácií v rôznych oblastiach spoločenského života.
Autor TASR
Michalovce 20. marca (TASR) - V Michalovciach udelili titul Čin roka 2025 trom laureátom v oblastiach kultúry, športu a humanity. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v piatok večer v mestskom kultúrnom stredisku. Ako informovala hovorkyňa primátora Michaloviec Mária Stričková, ocenenie získali jednotlivci aj kolektívy.
V oblasti kultúry získal ocenenie Adam Paľovčík, žiak Základnej umeleckej školy v Michalovciach, za úspechy na domácich aj medzinárodných hudobných súťažiach. Ocenenie v oblasti športu získalo školské florbalové družstvo chlapcov a dievčat zo Základnej školy T. J. Moussona za mimoriadne výsledky a rozvoj florbalu v meste. V oblasti humanity ocenili žiacky školský parlament Základnej školy na Komenského ulici za dobrovoľnícke aktivity a pomoc spolužiačke v náročnej životnej situácii.
„Dnes oceňujeme tých, ktorí možno stoja na začiatku svojich životných ciest, no už teraz dokázali niečo výnimočné. Spája ich vášeň, vytrvalosť a ochota urobiť niečo viac - pre seba, pre svoje okolie aj pre naše mesto, “ uviedol primátor Miroslav Dufinec.
Mestu za rok 2025 doručili päť nominácií v rôznych oblastiach spoločenského života. Komisie následne vybrali troch laureátov, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie titulu.
