Titul Mesto kultúry 2022 priláka do Revúcej turistov, verí primátor

Revúca 28. októbra (TASR) – Titul Mesto kultúry 2022, ktorý Revúcej udelil Fond na podporu umenia (FPU), prinesie do mesta viac turistov a pomôže regiónu v rozvoji cestovného ruchu. Pre TASR to uviedol primátor Revúcej Július Buchta.



„Práve v tejto dobe, keď rozvíjame cestovný ruch a snažíme sa upútať, je to asi to najlepšie, čo sa nám mohlo stať,“ povedal Buchta s tým, že vďaka zisku titulu sa mesto bude môcť začať venovať vytváraniu pracovných miest v oblasti cestovného ruchu, o čo sa dlhodobo usiluje.



Revúca sa Mestom kultúry na budúci rok stala vďaka projektu Prepni na Revúcu, ktorého cieľom je oživiť verejné priestory mesta, ale tiež partnerských miest a obcí v regióne prostredníctvom umenia a kultúry. Na realizáciu svojich aktivít získalo mesto žiadanú podporu vo výške 237.618 eur.



„Budeme sa snažiť do bodky naplniť odkaz slovenského Mesta kultúry. Skutočná práca sa začína až teraz. Jedna vec je vyhrať, druhá vec je zrealizovať všetky podujatia,“ poznamenal Buchta.



Pri tvorbe projektu Prepni na Revúcu sa samospráva opierala o historický odkaz Revúcej i existenciu Prvého slovenského gymnázia. Pripravených má približne 170 rôznych podujatí. „Všetky projekty sa začnú realizovať v júni 2022,“ dodal primátor.



Revúca sa stane v poradí štvrtým Mestom kultúry po úspešne zrealizovaných projektoch miest Banská Štiavnica, Nové Zámky a tohtoročného mesta kultúry Starej Ľubovne. Cieľom programu Mesto kultúry je najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, ale aj užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou, ako aj neziskovým sektorom.