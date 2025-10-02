< sekcia Regióny
NAJ kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2024 pozná svojich víťazov
Nitra 2. októbra (TASR) - Druhý ročník súťaže NAJ kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 2024 má svojich víťazov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 30. septembra v priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.
Ako uviedli organizátori, celkovo bolo do súťaže nominovaných 61 knižných titulov v kategóriách odborná literatúra, literatúra pre deti a mládež a beletria. Do online hlasovania sa tento rok zapojilo viac ako 700 hlasujúcich. „Tretie miesto v súťaži patrí titulu Zákony zločinu od etablovaného autora krimidetektívok Petra Šlosera. Druhé miesto obsadila maľovanka Našim krajom maľovaným od Davida Hudeca a Ladislava Vinczeho, ktorá obsahuje ľudové vzory zozbierané z obcí okresu Levice. Prvé miesto a absolútne víťazstvo získali dobrodružné Nerozprávky pre detičky od mladého spisovateľa Dávida Hamrana,“ informovala krajská knižnica.
Súťaž NAJ kniha NSK sa konala v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Tekovskou knižnicou v Leviciach, Knižnicou Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch a s NSK. „Podujatie potvrdzuje, že literatúra má v našom každodennom živote stále nezastupiteľné miesto. Čítanie nie je staromódne, práve naopak. Je znakom múdrosti, zvedavosti a tvorivosti, pretože ten, kto číta, má odvahu myslieť, objavovať a ísť ďalej, než siaha povrch každodennosti,“ doplnila riaditeľka krajskej knižnice Slavomíra Krasňanová.
