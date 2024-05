Titul najlepší služobný pes v Košickom kraji si odniesol Dunar

Košice 25. mája (TASR) - Titul najlepšieho služobného psa si na 22. majstrovstvách Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vo výkone policajných psov v klasickej kynológii vybojoval Dunar so psovodom Petrom Dzidom, reprezentujúci Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) v Sobranciach. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, na súťaži sa zúčastnilo 12 psovodov so psami z okresných riaditeľstiev spadajúcich pod KR PZ a RHCP.



Druhým najlepším jednotlivcom bol Peter Vantroba so služobným psom Badom zo Spišskej Novej Vsi. Tretie miesto obsadil pes Mufasa zo Sobraniec s Ľudovítom Knežom. Súťaž prebiehala v obci Poráč v Spišskonovoveskom okrese. "Štvornohí služobní kolegovia, a to nemecké ovčiaky, ale i belgické ovčiaky, počas celých majstrovstiev medzi sebou súperili v disciplínach rozdelených do troch skupín: cviky poslušnosti, obranné práce a pachové práce," uviedla Ivanová.



V kategórii poslušnosti vynikol Vitto zo Spišskej Novej Vsi, vedený Ottom Cuníkom, ktorý najlepšie plnil povely, ako privolanie, štekanie na povel a aport. V disciplíne obranné práce dominoval Dunar zo Sobraniec so svojím psovodom Petrom Dzidom. Pachové práce, ktoré zahŕňali vyhľadávanie nábojníc a predmetov v teréne, najlepšie zvládol Xafi z Michaloviec pod vedením Tomáša Skybu.



V kategórii družstiev získalo prvenstvo RHCP v Sobranciach, druhé miesto obsadilo družstvo z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave a tretie miesto získalo družstvo zo Spišskej Novej Vsi.