Titul Samospráva priateľská deťom pozná majiteľa. Je ním toto mesto
Považská Bystrica bodovala aj v oblasti systémového riadenia vzdelávania, keď materské školy spojila do jedného funkčného celku pod spoločnú kmeňovú organizáciu.
Autor TASR
Bratislava/Považská Bystrica 27. mája (TASR) - Úrad komisára pre deti odovzdal v poradí druhé ocenenie Samospráva priateľská k deťom. Po minuloročnom úspechu mesta Snina získalo prestížny titul mesto Považská Bystrica. Komisár pre deti ocenenie odovzdal zástupcom mesta počas snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Informoval o tom Úrad komisára pre deti.
„Považská Bystrica spustila na všetkých svojich základných školách pilotný projekt, ktorý monitoruje duševné zdravie žiakov. Digitálny nástroj dokáže včas identifikovať, ako sa dieťa cíti, či neprežíva úzkosť, osamelosť alebo iné psychické problémy a usmernení ho, kde môže hľadať odbornú pomoc. Mesto tak čelí problémom mladých ľudí skôr, než stihnú prepuknúť,“ informuje úrad.
Považská Bystrica bodovala aj v oblasti systémového riadenia vzdelávania, keď materské školy spojila do jedného funkčného celku pod spoločnú kmeňovú organizáciu. Ostatné škôlky tak fungujú ako elokované pracoviská s jedným spoločným riaditeľstvom a zástupcami na každej pobočke. Zdieľajú medzi jednotlivými prevádzkami aj služby, ktoré by musela každá škôlka riešiť vo vlastnej réžii.
Komisár pre deti pri odovzdávaní ocenenia vyzdvihol predovšetkým fakt, že Považská Bystrica nespája kľúčových aktérov len formálne na papieri. Spolupráca medzi mestom, školami, športovými klubmi a centrami voľného času tam vytvára skutočne živý ekosystém podpory detí.
