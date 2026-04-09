Titul Someliér Slovenska 2026 získal Matej Lacko
Medzinárodná súťaž, ktorá sa konala v závere marca v Pezinku, spojila someliérov zo Slovenska a Čiech.
Autor TASR
Pezinok 9. apríla (TASR) - Najlepším someliérom na Slovensku sa stal Matej Lacko. V súťaži organizovanej Asociáciou someliérov SR získal titul Someliér Slovenska 2026. V medzinárodnej súťaži someliérov sa umiestnil na treťom mieste.
„Na súťaže chodím, odkedy bola založená Asociácia someliérov SR. Zúčastňoval som sa ich ako junior a súťažím dodnes. Hoci je v tom istý masochizmus, nič neukáže pravdu o sebe samom viac ako porovnávanie sa s najlepšími,“ vysvetlil Lacko.
Hosťom ponúka vína z hotelovej vínotéky, v ktorej zoskupil zbierku viac ako 600 slovenských a zahraničných vín. „Väčšina vín, ktoré predávame, je zo Slovenska a ja rád hosťom ukazujem, že slovenské vína majú na to, aby sa ukázali v plnej kráse,“ uviedol Lacko. Dodal, že najmä v posledných rokoch pribudli vína s výrazným a dobrým zrením v kvalitných drevených sudoch, pochádzajúce z vinohradov s regulovanou úrodou a teda vysokou kvalitou.
Lacko je absolventom Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave. Pracoval v Írsku, kde získal skúsenosti v michelinskej reštaurácii. Istý čas pracoval vo Francúzskej Polynézii pre spoločnosť, ktorá prevádzkovala veľké výletné lode. Po boku michelinských šéfkuchárov pracoval 13 rokov v Londýne.
Medzinárodná súťaž, ktorá sa konala v závere marca v Pezinku, spojila someliérov zo Slovenska a Čiech. Organizátorom súťaže je Asociácia someliérov Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2000 a zaoberá sa vzdelávaním ľudí a študentov v oblasti someliérstva a gastronómie.
