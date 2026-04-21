Utorok 21. apríl 2026
Titulom Spravodliví medzi národmi ocenil Izrael 25 Slovákov

.
Na snímke sprava predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD), riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok a izraelský veľvyslanec na Slovensku Jacob Zvi Yanovsky počas slávnostného udeľovania ocenení Spravodliví medzi národmi v Bratislave v pondelok 20. apríla 2026. Ocenenia udelili 25 Slovákom nežidovského pôvodu, ktorí podstúpili riziko straty života, slobody a bezpečnosti pri záchrane Židov pred smrťou počas holokaustu. Ich mená pribudli na Múre cti v Záhrade spravodlivých Pamätníka Jad Vašem v Jeruzaleme. Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave sa v pondelok (20. 4.) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Spravodliví medzi národmi, ktoré pamätník holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme udeľuje Slovákom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas Druhej svetovej vojny. Tento rok ocenenie získalo 25 Slovákov, ktorých mená pribudli na Múr cti v Záhrade spravodlivých v pamätníku. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva Izraelského štátu v SR.

Slávnostný večer bol venovaný pamiatke výnimočných činov odvahy, ľudskosti a morálnej statočnosti. „Vaši rodičia a starí rodičia nezachránili len židovské životy. Svojou odvahou a ľudskosťou ukázali, že aj v tých najtemnejších časoch sa človek môže rozhodnúť konať správne,“ vyhlásil veľvyslanec Izraelského štátu na Slovensku Jacob Yanovsky v príhovore. Zároveň pripomenul, že pamiatka na holokaust si vyžaduje nielen úctu k minulosti, ale aj aktívnu zodpovednosť v prítomnosti, najmä v čase, keď vo svete a v Európe opäť narastajú prejavy antisemitizmu a snahy o spochybňovanie historickej pravdy.

Medzi ocenených Slovákov patria Anton a Mária Barboríkovci, Viktor a Mária Gašparíkovci, Pavel a Mária Turčekovci, Jozef a Pavlína Strycharszykovci či Ján, Mária a Justína Stašovci. Titul získali aj Stanislav, Kristína a Štefan Sýkorovci, Cyril Turza, Pavol a Anna Imrichovci, rodina Sirotová, Michal Molčan a Andrej Židišin.

Ocenenie Spravodliví medzi národmi je najvyšším ocenením, ktoré Izraelský štát udeľuje nežidom za záchranu Židov počas holokaustu. Je určené tým, ktorí počas holokaustu s nasadením vlastného života, slobody či bezpečnosti pomáhali zachraňovať Židov pred smrťou alebo deportáciou, pričom za svoju pomoc nežiadali odmenu.

Podujatie zorganizovalo Veľvyslanectvo Izraelského štátu v SR v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko. Slávnostný večer sa konal pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho a predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).

.

