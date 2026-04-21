Titulom Spravodliví medzi národmi ocenil Izrael 25 Slovákov
Ocenenie Spravodliví medzi národmi je najvyšším ocenením, ktoré Izraelský štát udeľuje nežidom za záchranu Židov počas holokaustu.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave sa v pondelok (20. 4.) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Spravodliví medzi národmi, ktoré pamätník holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme udeľuje Slovákom nežidovského pôvodu za záchranu Židov počas Druhej svetovej vojny. Tento rok ocenenie získalo 25 Slovákov, ktorých mená pribudli na Múr cti v Záhrade spravodlivých v pamätníku. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva Izraelského štátu v SR.
Slávnostný večer bol venovaný pamiatke výnimočných činov odvahy, ľudskosti a morálnej statočnosti. „Vaši rodičia a starí rodičia nezachránili len židovské životy. Svojou odvahou a ľudskosťou ukázali, že aj v tých najtemnejších časoch sa človek môže rozhodnúť konať správne,“ vyhlásil veľvyslanec Izraelského štátu na Slovensku Jacob Yanovsky v príhovore. Zároveň pripomenul, že pamiatka na holokaust si vyžaduje nielen úctu k minulosti, ale aj aktívnu zodpovednosť v prítomnosti, najmä v čase, keď vo svete a v Európe opäť narastajú prejavy antisemitizmu a snahy o spochybňovanie historickej pravdy.
Medzi ocenených Slovákov patria Anton a Mária Barboríkovci, Viktor a Mária Gašparíkovci, Pavel a Mária Turčekovci, Jozef a Pavlína Strycharszykovci či Ján, Mária a Justína Stašovci. Titul získali aj Stanislav, Kristína a Štefan Sýkorovci, Cyril Turza, Pavol a Anna Imrichovci, rodina Sirotová, Michal Molčan a Andrej Židišin.
Ocenenie Spravodliví medzi národmi je najvyšším ocenením, ktoré Izraelský štát udeľuje nežidom za záchranu Židov počas holokaustu. Je určené tým, ktorí počas holokaustu s nasadením vlastného života, slobody či bezpečnosti pomáhali zachraňovať Židov pred smrťou alebo deportáciou, pričom za svoju pomoc nežiadali odmenu.
Podujatie zorganizovalo Veľvyslanectvo Izraelského štátu v SR v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko. Slávnostný večer sa konal pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho a predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).
