Titusovi Zemanovi a Jánovi Havlíkovi odhalili v Nimnici pamätné tabule

Nimnica 8. júla (TASR) - Blahoslavení Titus Zeman a Ján Havlík majú neďaleko pamätníka mladých rehoľníkov v kúpeľoch Nimnica v Púchovskom okrese pamätné tabule. Odhalili ich v utorok predstavitelia Konfederácie politických väzňov (KPV) v spolupráci s vedením kúpeľov. TASR o tom informoval predseda KPV Peter Sandtner.



V apríli a marci 1950 podľa neho vyviezli rehoľníkov z kláštorov. Mladších, ktorých režim považoval za prevychovateľných, previezli do preškoľovacieho kláštora a odtiaľ na nútené práce na stavbe Priehrady mládeže pri Púchove.



„Prevýchova nemala žiadny zmysel. Bolo to presne naopak. Rehoľníci mali vplyv na ostatných študentov, ktorí pracovali ako dobrovoľníci na stavbe priehrady. Vyhrávali všetky súťaže, ukázali, že sa neboja práce, prekračovali pracovné normy. A hoci boli rehoľníci oddelení od kňazov, tí ich tajne navštevovali a dávali im inštrukcie,“ priblížil Sandtner.



Ako dodal, Titus Zeman organizoval úteky mladých rehoľníkov do zahraničia, kde mali doštudovať a stať sa kňazmi. Zorganizoval tri úteky, dva sa vydarili, pri treťom ho zatkli a odsúdili na dlhoročné väzenie v Jáchymove. Zomrel po prepustení na následky väznenia.



Bohoslovec Ján Havlík sa po prepustení z Priehrady mládeže pokúsil spolu s ďalšími tajne študovať teológiu v Nitre. Udal ich 16-ročný zväzák, v procese ho odsúdili na dlhoročné väzenie rovnako do Jáchymova. Odtiaľ ho pre chorobu prepustili, na následky väzenia zomrel.



„Tým, že sa doplní pietne miesto v Nimnici o pamätné tabule, tým sa zvýrazní, že dvaja blahoslavení boli spojení s týmto miestom a zvýši to povedomie o udalostiach, ktoré sa tu diali v roku 1950,“ doplnil Sandtner.