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Tlenie za cintorínom v Topoľčanoch monitorujú policajti aj hasiči
Ide o bežný jav súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou mimo územia mesta, ktorý by mal postupne odznieť, dodalo mesto.
Autor TASR
Topoľčany 8. júla (TASR) - Obyvatelia Topoľčian sa obávajú dymu vychádzajúceho z polí za novým cintorínom. Upozorňujú naň vedenie mesta. To ubezpečuje občanov, že situáciu evidujú príslušné úrady, polícia aj hasiči. Obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo, situácia je monitorovaná, informovala radnica.
Podľa dostupných informácií nejde o spaľovanie ani požiar, ale o tlenie v jamách, ktoré vzniká pôsobením hnojiva. Ide o bežný jav súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou mimo územia mesta, ktorý by mal postupne odznieť, dodalo mesto.
Podľa dostupných informácií nejde o spaľovanie ani požiar, ale o tlenie v jamách, ktoré vzniká pôsobením hnojiva. Ide o bežný jav súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou mimo územia mesta, ktorý by mal postupne odznieť, dodalo mesto.