Tlmače chcú zrušiť prevádzku bazéna v Relax centre kvôli financiám

Tlmače 7. mája (TASR) - Mesto Tlmače v okrese Levice chce zrušiť prevádzku bazéna v Relax centre. Dôvodom sú financie. Obyvatelia mesta spísali petíciu, žiadajú jeho zachovanie. Zástupcovia samosprávy pripravili plán zmeny zariadenia, o ktorom chcú diskutovať s občanmi.



Zrušenie prevádzky bazéna v Relax centre odobrili mestskí poslanci aj členovia komisií mestského zastupiteľstva. Podľa zástupcov samosprávy sa problém s jeho využitím a financovaním ťahá už niekoľko rokov. Prevádzka zaťažuje rozpočet mesta ročne sumou zhruba 100.000 eur. Celkové výnosy v minulom roku predstavovali 39.394 eur, náklady dosiahli 142.282 eur. V roku 2023 predstavovali výnosy 40.725 eur, náklady boli vyčíslené na 138.475 eur.



V minulom roku navštívilo bazén mesačne v priemere 423 klientov, čiže 16 ľudí denne. Radnica ponúkla možnosť plávania školám a školským zariadeniam v meste i v regióne. Spolupráca so školami však nepriniesla želaný efekt. Podľa zástupcov mesta deti nemajú záujem o plávanie a na hodinách telesnej výchovy je v bazéne počas poskytovanej možnosti plávania len malý zlomok detí z ich celkového počtu. Radnica trikrát bezvýsledne ponúkla prevádzku na prenájom súkromným objektom.



Technický stav zariadenia a bazénovej technológie je prevádzkyschopný, avšak zastaraný a každý rok nákladnejší. „Na vykurovanie vody v bazéne aj priestorov potrebujeme viac energie, čo znamená vyššie náklady. Malý záujem o saunu nás prinútil ju spúšťať len na objednávku, čo sú znovu vyššie náklady. Sauna si vyžaduje radikálnu opravu. Podobný vývoj má solárium,“ zhodnotilo súčasný stav vedenie mesta.



Mesto sa preto rozhodlo bazén zatvoriť. „Celý priestor sme vyčistili, napustili novú vodu v bazéne, ktorý ponechávame z hľadiska udržania funkčnosti technológie v minimálnej prevádzke bez vykurovania vody aj vzduchu, bez možnosti kúpania, a to až do času definitívneho rozhodnutia, ako naložiť s touto časťou prevádzky,“ potvrdila radnica.



Ušetrené financie plánuje samospráva jednorazovo využiť na rekonštrukciu a modernizáciu kaviarenskej časti Relax centra. V druhej fáze plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať wellness. V tretej fáze uvažuje s možnosťou umiestnenia bowlingovej dvojdráhy do priestoru bazénovej časti.