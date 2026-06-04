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TMR zúži pripravovanú zjazdovku v lokalite novoobjaveného plieska
Podľa OÚ Žilina ostane mokraď zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný a mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy.
Autor TASR
Demänovská Dolina 4. júna (TASR) - Výstavba novej zjazdovky Luková - Otupné v Jasnej môže pokračovať, v lokalite výskytu novoobjaveného plieska zjazdovku zúžia. Okresný úrad (OÚ) Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, tak rozhodol po minulotýždňovom rokovaní dotknutých strán v Demänovskej doline. OÚ ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny informoval o rozhodnutí, že výstavba môže pokračovať pri dodržaní určitých opatrení. TASR o tom informoval manažér komunikácie a PR Marián Galajda.
„Tak, ako sme deklarovali už po tom, ako nám bol nález vodnej plochy oznámený, zachováme ju a prijmeme také opatrenia, aké nám štátne orgány nariadili. Sme radi, že sa podarilo nájsť riešenie v rámci schváleného územia, a to aj za cenu toho, že sme časť zjazdovky prenechali na ochranu a zachovanie mokrade,“ uviedol riaditeľ developmentu spoločnosti TMR Eduard Markócsy.
Podľa OÚ Žilina ostane mokraď zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný a mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy. V okolí mokrade má byť vytvorené ochranné pásmo s rozlohou zhruba 500 štvorcových metrov, ktoré zabezpečí jej nedotknuteľnosť ďalšou výstavbou.
Manažér komunikácie a PR spoločnosti TMR priblížil, že opatrenia úradu sa týkajú tiež zúženia a odklonenia zjazdovky v danom mieste, aby pri zrážkach alebo topení snehu voda zo zjazdovky stekala mimo mokrade. „Východný okraj zjazdovky v celom kolíznom úseku bude vyložený suchým gravitačným múrom vyloženým z miestnych žulových balvanov, ktoré budú tvoriť zároveň aj stabilizačné zábrany,“ spresnil Galajda opatrenia s tým, že realizácia násypu koruny zjazdovej trate bude pod dohľadom environmentálneho dozoru a pracovníkov Správy NAPANT-u.
Okresný úrad tiež nariadil, aby boli z dôvodu stabilizácie morény vyvrátené korene stromov ponechané v bezprostrednom okolí a vyčnievajúce korene, respektíve konáre šetrne upravené pre prípad kolízie s lyžiarmi. Práce majú byť realizované tak, aby nespôsobili odvodnenie mokrade - nenarušili hydrogeologický kolektor.
Spoločnosť TMR zároveň pracuje na splnení nariadených kompenzačných opatrení. „K dispozícii už je výnimka, ktorá umožňuje letecké práce od 1. júla, nevyhnutné na odstránenie nevyužívaného vleku. Aktuálne je v procese povoľovania ešte rozhodnutie na odstránenie vleku a rovnako tak rozhodnutie o vrátení zjazdovky „Spravodlivá“ do lesného pôdneho fondu a jej ponechanie na samovývoj. Priebežne sa zároveň vykonávajú aj opravy erózie na jestvujúcich zjazdovkách,“ doplnil Galajda.
Na novoobjavené pliesko v Nízkych Tatrách v nadmorskej výške 1316 metrov nad morom v máji upozornili ochranári. Podľa nich sa pliesko nachádza v ľadovcovej moréne, ktorá je pozostatkom z doby ľadovej. Iniciatíva My sme les dodala, že kým vo Vysokých a Západných Tatrách sú nálezy dosiaľ nezdokumentovaných pliesok v lesnom teréne, prípadne v pásme kosodreviny dodnes relatívne bežné, v Nízkych Tatrách ide o vzácnosť.
„Tak, ako sme deklarovali už po tom, ako nám bol nález vodnej plochy oznámený, zachováme ju a prijmeme také opatrenia, aké nám štátne orgány nariadili. Sme radi, že sa podarilo nájsť riešenie v rámci schváleného územia, a to aj za cenu toho, že sme časť zjazdovky prenechali na ochranu a zachovanie mokrade,“ uviedol riaditeľ developmentu spoločnosti TMR Eduard Markócsy.
Podľa OÚ Žilina ostane mokraď zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný a mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy. V okolí mokrade má byť vytvorené ochranné pásmo s rozlohou zhruba 500 štvorcových metrov, ktoré zabezpečí jej nedotknuteľnosť ďalšou výstavbou.
Manažér komunikácie a PR spoločnosti TMR priblížil, že opatrenia úradu sa týkajú tiež zúženia a odklonenia zjazdovky v danom mieste, aby pri zrážkach alebo topení snehu voda zo zjazdovky stekala mimo mokrade. „Východný okraj zjazdovky v celom kolíznom úseku bude vyložený suchým gravitačným múrom vyloženým z miestnych žulových balvanov, ktoré budú tvoriť zároveň aj stabilizačné zábrany,“ spresnil Galajda opatrenia s tým, že realizácia násypu koruny zjazdovej trate bude pod dohľadom environmentálneho dozoru a pracovníkov Správy NAPANT-u.
Okresný úrad tiež nariadil, aby boli z dôvodu stabilizácie morény vyvrátené korene stromov ponechané v bezprostrednom okolí a vyčnievajúce korene, respektíve konáre šetrne upravené pre prípad kolízie s lyžiarmi. Práce majú byť realizované tak, aby nespôsobili odvodnenie mokrade - nenarušili hydrogeologický kolektor.
Spoločnosť TMR zároveň pracuje na splnení nariadených kompenzačných opatrení. „K dispozícii už je výnimka, ktorá umožňuje letecké práce od 1. júla, nevyhnutné na odstránenie nevyužívaného vleku. Aktuálne je v procese povoľovania ešte rozhodnutie na odstránenie vleku a rovnako tak rozhodnutie o vrátení zjazdovky „Spravodlivá“ do lesného pôdneho fondu a jej ponechanie na samovývoj. Priebežne sa zároveň vykonávajú aj opravy erózie na jestvujúcich zjazdovkách,“ doplnil Galajda.
Na novoobjavené pliesko v Nízkych Tatrách v nadmorskej výške 1316 metrov nad morom v máji upozornili ochranári. Podľa nich sa pliesko nachádza v ľadovcovej moréne, ktorá je pozostatkom z doby ľadovej. Iniciatíva My sme les dodala, že kým vo Vysokých a Západných Tatrách sú nálezy dosiaľ nezdokumentovaných pliesok v lesnom teréne, prípadne v pásme kosodreviny dodnes relatívne bežné, v Nízkych Tatrách ide o vzácnosť.