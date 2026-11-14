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TO SA LEN TAK NEVIDÍ: Cyklista sa v noci vybral na diaľnicu D1
Policajtom oznámil, že napriek noci a dažďu sa vybral do Topoľčian.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Dopravní policajti v noci na sobotu zastavili cyklistu, ktorý sa presúval po diaľnici D1 v smere na Trnavu. Policajtom oznámil, že napriek noci a dažďu sa vybral do Topoľčian.
„Týmto nezodpovedným konaním 35-ročný cyklista ohrozoval nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Hliadka mu preto uložila pokutu a vykázala ho z diaľnice,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave na sociálnej sieti s tým, že pohyb iných účastníkov cestnej premávky ako motorových vozidiel je na diaľnici zakázaný.
„Týmto nezodpovedným konaním 35-ročný cyklista ohrozoval nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Hliadka mu preto uložila pokutu a vykázala ho z diaľnice,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave na sociálnej sieti s tým, že pohyb iných účastníkov cestnej premávky ako motorových vozidiel je na diaľnici zakázaný.