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TO SA LEN TAK NEVIDÍ: Cyklista sa v noci vybral na diaľnicu D1

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Policajtom oznámil, že napriek noci a dažďu sa vybral do Topoľčian.

Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Dopravní policajti v noci na sobotu zastavili cyklistu, ktorý sa presúval po diaľnici D1 v smere na Trnavu. Policajtom oznámil, že napriek noci a dažďu sa vybral do Topoľčian.

„Týmto nezodpovedným konaním 35-ročný cyklista ohrozoval nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Hliadka mu preto uložila pokutu a vykázala ho z diaľnice,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave na sociálnej sieti s tým, že pohyb iných účastníkov cestnej premávky ako motorových vozidiel je na diaľnici zakázaný.

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