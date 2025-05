Tohtoročná letná sezóna na hornej Nitre je venovaná K. A. Medveckému

Bojnice 16. mája (TASR) - Tohtoročná letná turistická sezóna na hornej Nitre ponúkne množstvo podujatí, venovaná je bojnickému prepoštovi Karolovi Antonovi Medveckému, pripomenie si však i ďalšie významné výročia. Sezónu slávnostne otvorili v piatok v Bojniciach.



„Karol Anton Medvecký bol posledným bojnickým prepoštom. Do Bojníc prišiel v roku 1920 a až do svojej smrti tu pôsobil nielen ako prepošt, kňaz, farár, ale zároveň aj v posledných rokoch svojho života ako starosta,“ pripomenul riaditeľ Kultúrneho centra Bojnice a podpredseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu región horná Nitra Bojnice Vojtech Bartko.



Slovenskému dejateľovi, ktorý bol pri tom, keď vznikala Československá republika či stál pri Martinskej deklarácii, bude podľa neho venované množstvo podujatí. „Okrem nich budeme zároveň pripravovať aj podujatia, ktoré budú popisovať aj Ľudovíta Štúra, keďže tento rok si pripomíname výročie jeho narodenia, rovnako si pripomenieme Pavla Dobšinského. Navyše, pripravujeme celé Šafranové leto, ktoré bude plné koncertov, detských predstavení, rôznych aktivít, a to nielen pre turistov, ale i domácich,“ priblížil.



Šafran, po ktorom sú pomenované letné aktivity už po druhú sezónu, je rovnako spätý s regiónom. „Zistili sme, že Bojnice aj niektoré ďalšie časti hornej Nitry boli v minulosti známe tým, že sa tu pestoval, sušil a vyvážal šafran. Šafranové korenie je jedno z najvzácnejších na svete, tzv. kráľovské. Celá história, ktorú máme zatiaľ zdokumentovanú od 15. do 18. storočia, bola veľmi významnou a vďaka nej boli Bojnice a celá horná Nitra prepojené s celou Európou,“ ozrejmil Bartko.



Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre bolo okrem 150. výročia narodenia K. A. Medveckého spojené aj s ďalšími výročiami, a to 70. výročím otvorenia dnešnej Národnej zoologickej záhrady Bojnice, 75. výročím založenia dnešného Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice a 30. výročím otvorenia amfiteátru sokoliarov Aquila.



Nadchádzajúci víkend (17. - 18. 5.) bude venovaný Bojnickému jarmoku, ktorý okrem stánkov s tovarom ponúkne i kultúrny program v podobe vystúpení umelcov, čítania a tvorivých dielní. Súčasťou podujatia bude i svätá omša venovaná prepoštovi Medveckému.