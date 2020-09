Vysoké Tatry 24. septembra (TASR) – Tohtoročná letná sezóna vo Vysokých Tatrách dopadla pozitívne, no predpoveď na jeseň z pohľadu turizmu vyzerá kriticky. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



Tohtoročnú letnú turistickú sezónu podľa Blaškovej poznačila pandémia nového koronavírusu, ale aj počasie, ktoré bolo v júli daždivé. „Epidemiologické opatrenia pri vycestovaní do zahraničia i masívna kampaň na podporu domáceho cestovného ruchu spôsobili, že na konci letnej sezóny v Tatrách zaznamenávame nárast jednodňových návštevníkov. Podľa odhadov to bolo až na úrovni 30 %, čo vyjadrené v číslach znamená, že sa v regióne Vysoké Tatry počas mesiacov júl a august pohybovalo zhruba 1,5 milióna turistov,“ uviedla riaditeľka.



Ako ďalej ozrejmila, daždivé počasie v júli, opatrný rozbeh letnej sezóny a postupné otváranie prevádzok i atrakcií spôsobili pokles ubytovaných hostí v júli 2020 oproti júlu 2019 o približne 17 %. V auguste bolo zase počasie stabilnejšie, no aj v tomto mesiaci bol zaznamenaný pokles počtov ubytovaných návštevníkov oproti augustu 2019, a to asi o 8 %.



Primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš podotkol, že zvláštnosťou tohto leta bol obrovský, viac ako 100 % nárast cykloturistov. Pre tatranský región to podľa neho znamená, že by sa mal do budúcna viac venovať problematike výstavby nových a rozvoju existujúcich cyklotrás.



Záujem turistov o lanovky ovplyvnilo premenlivé počasie, ale aj chýry o preplnených Tatrách. „Letná návštevnosť lanoviek bola o zhruba 20 % nižšia ako počas uplynulého roka. Lepšie na tom boli ubytovacie zariadenia, v ktorých sme sa úrovňou obsadenosti nad 90 % priblížili minulému roku,“ zhrnul letnú sezónu za spoločnosť TMR, ako prevádzkovateľa lanoviek, hotelov a atrakcií, Juraj Chovaňák, marketingový riaditeľ.



V Poprade, ako mestskej podtatranskej destinácii, potvrdili trend, ktorý sa odohrával na celom Slovensku, a teda masívny pokles návštevnosti turistov. Viceprimátor Popradu Ondrej Kavka doplnil, že celkový počet turistov podľa štatistiky mestskej informačnej kancelárie je nižší o viac ako 50 %.



Blašková dodala, že z hľadiska národnosti počas leta dominovali Slováci, nasledovali ich Česi, Poliaci, Maďari a tradíciu návštevy regiónu a Popradu si uchovali i cestovatelia z Nemecka. Najväčší výpadok podľa nej tvorili práve zahraniční turisti, v celkovom skóre sú to najviac Poliaci, ktorí sú jednou z dominantných skupín v regióne.