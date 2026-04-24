Tohtoročná Slávnosť hliny v Modre je venovaná dielu Jozefa Franka
Autor TASR
Bratislava/Modra 24. apríla (TASR) - Modra opäť ožije keramikou, v piatok popoludní sa v meste začína tradičná Slávnosť hliny - Keramická Modra 2026. Tohtoročné dvojdňové podujatie (24. - 25. 4.) bude venované keramikárovi, sochárovi a kachliarovi Jozefovi Frankovi. V pozvánke na podujatie o tom informuje samospráva.
Podujatie sa uskutoční v širšom centre mesta - pódium, na ktorom sa o 18.00 h odohrá slávnostné otvorenie, bude na Starom trhu. Keramický jarmok, ktorý možno navštíviť už od 14.00 h, má miesto v uličkách Moyzesova a Kukučínova.
„Ako pocta keramikárovi Jozefovi Frankovi bude na nádvorí Múzea slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej 15 vystavený keramický betlehem,“ upozornilo mesto. Pripomenulo, že betlehem vytvoril Franko spolu s Mariánom Liškom a ostatnými keramikmi a je neodmysliteľnou súčasťou podujatia Vianočné zastavenie v Modre. „Na umelca si zaspomíname aj tematickou výstavou Odkaz Jozefa Franka v Slovenskej ľudovej majolike,“ dodala samospráva.
Návštevníkov v rámci podujatia pozýva tiež na pálenie hliny v starodávnej peci, množstvo koncertov, tanečných vystúpení, hrnčiarsky bál, divadelné predstavenie, detské hry, keramické dielne, i zážitkové exkurzie, výstavy aj odborný seminár.
Slávnosť hliny - Keramická Modra 2026 organizuje mesto a Kultúrne centrum Modra spolu so Slovenskou ľudovou majolikou, SNM-Múzeom Ľudovíta Štúra i jeho vysunutým pracoviskom - Múzeom slovenskej keramickej plastiky.
