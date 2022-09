Tohtoročná súťaž Victoria Regia mala tému Renesancia – Znovuzrodenie

Piešťany 24. septembra (TASR) – Tohtoročná súťaž v aranžovaní kvetov Victoria Regia v Piešťanoch mala tému Renesancia – Znovuzrodenie. Preverila zručnosti profesionálnych i budúcich floristov v troch kategóriách, ich variácie si možno pozrieť do nedele (25. 9.) v kultúrnom centre Fontána. Informovala o tom riaditeľka súťaže Eva Stručková z organizátorskej Strednej odbornej školy (SOŠ) záhradníckej.



"Victoria Regia je každoročne zavŕšením letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch," uviedla pre TASR. A neoficiálnou bodkou za súťažou je sobotňajšia spanilá jazda kvetmi vyzdobených bicyklov Piešťancov centrom a parkom Piešťan, ktorej spoluorganizátorom sa stala aj radnica. Je pokračovaním a náhradou za mimoriadne obľúbené kvetinové korzo a sprievod kvetinových alegorických vozov, ktoré boli súčasťou Victorie Regie desaťročia.



Tému 29. ročníka súťaže vyberali ako reflexiu na opätovný návrat po pandemickej prestávke. Súťažiaci na vytvorenie kvetinových kreácií minuli stovky až tisíce kvetov, ktoré dodali kvetinárske firmy, časť z nich pochádza zo slovenských záhrad. "To nás veľmi teší," uviedla Stručková. Súťažiaci mali za úlohu vytvárať aranžmány v kategóriách Kvety do paláca Medici, Inšpirované Arcimboldom a Flowerbox inak. "Chceli sme, aby mali pri tvorbe priestor na zamyslenie a zároveň inšpiráciu v majstroch minulých storočí," doplnila. Pri kategórii Arcimboldo išlo o vytváranie portrétov a zátiší z ovocia, zeleniny a kvetov, akými sa preslávil taliansky maliar Giuseppe Arcimboldo (1526 - 1593). Pri kyticiach pre Medici museli súťažiaci povinne zakomponovať kvety, ktoré boli v danom čase typickými.



Odborná porota mala podľa jej slov ťažkú úlohu vybrať najlepšie. Napokon v kategórii profesionálov prisúdila prvenstvo Marii Hrabětovej z Plzne, na druhom mieste skončil Patrik Komár zo Spojenej školy Rakovice a tretia bola Vlasta Sekyrková z Lázní Bohdaneč v Českej republike. Medzi študentmi záhradníckych škôl si najlepšie počínali Milan Kulich zo Spojenej školy Rakovice a Dušan Pavúr a Karolína Koláriková, obaja z piešťanskej SOŠ záhradníckej. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Victoria Regia 2022 i súťaže o najkrajšie vyzdobený bicykel a klobúk bude v sobotu o 15.00 hodine v Hudobnom pavilóne v mestskom parku.