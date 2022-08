Tohtoročná žatva vo VPP v Koliňanoch prevýšila očakávania

Nitra 12. augusta (TASR) – Tohtoročná žatva vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku (VPP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Koliňanoch prevýšila očakávania. Výnosy doplnila veľmi vysoká kvalita produkcie, zhodnotil riaditeľ VPP Ján Dzurjanin. Predstavitelia podniku v piatok odovzdali žatevný veniec ako symbol tohtoročnej úrody rektorke SPU v Nitre Klaudii Halászovej.



V porovnaní s minulým ročníkom sa tohtoročná žatva začala pomerne skoro, 29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla v Oponiciach. "Časovo by to aj sedelo, no nezačali sme ozimným, ale jarným jačmeňom siatym na jeseň. Ten bol pozbieraný z plochy 40,28 hektára s úrodou 7,97 tony z hektára," zhodnotil priebeh žatvy Dzurjanin. U jarnej sejby bola úroda približne o 1,3 tony na hektár nižšia. Jarný jačmeň so špičkovou sladovníckou kvalitou dosiahol priemernú podnikovú úrodu 6,74 tony z hektára, potvrdil riaditeľ podniku.



Výnosy repky olejnej prevýšili očakávania, keď priemerná úroda dosiahla 3,9 tony z hektára. Najlepšie výsledky však VPP dosiahol v pestovaní pšenice ozimnej s priemernou úrodou 7,94 tony z hektára. U pšenice ozimnej tvrdej sa priemerná úroda pohybovala na úrovni 7,28 tony z hektára. Úrody osivového porastu ozimného hrachu predstavovali v priemere 5,03 tony z hektára. "Podľa toho, ako sa vyvíjajú ceny rastlinných komodít na svetových burzách, v tomto roku už teraz máme lepšie realizačné ceny produkcie v porovnaní s minulým rokom. Je to aj v dôsledku geopolitických konfliktov vo východnej Európe," skonštatoval Dzurjanin.



Plodiny, ktoré má VPP zatiaľ na poli, ako sú silážna kukurica, osivová kukurica, zrnová kukurica, sója fazuľová či tekvica, toho času trpia podstatným nedostatkom zrážok s výnimkou osivovej kukurice a osivových porastov sóje, ktoré sú umiestnené pod závlahou. V budúcnosti plánuje VPP pokračovať predovšetkým v obnove zavlažovacej sústavy, ktorou podnik disponuje, s cieľom dosahovať efektívne výsledky.