Tohtoročné CykloDobro prinieslo 30 staronových bicyklov

Košice 12. júna (TASR) - Výsledkom akcie Cyklodobro, ktorú v Košiciach štvrtý rok po sebe zorganizovali občianske združenie (OZ) Okolo a Cyklokoalícia Košice, je 30 "staronových" bicyklov v rukách nových majiteľov. Naplniť zámer zrekonštruovať nepoužívané "zabudnuté" bicykle v akomkoľvek stave a darovať ich ľuďom v núdzi sa podarilo vďaka dobrovoľným pracovníkom cykloservisov. Ak by mali organizátori k dispozícii komunitnú cyklodielňu, myšlienku CykloDobra by vedeli realizovať celoročne, nie len jednorazovým podujatím. TASR o tom za realizačný tím informoval Juraj Senič.



"O pomoc pri zbere bicyklov sme požiadali všetky úrady mestských častí. Aj vďaka ich podpore nám mnoho Košičanov darovalo svoje nepoužívané bicykle," uviedol za OZ Okolo Jakub Szepesgyörky. Ako podotkol, úrady mestských častí KVP, Juh, Šaca a Západ zriadili na tento účel zberné miesta, čím tamojším obyvateľom uľahčili odovzdanie nechcených bicyklov.



CykloDobro podľa Seniča napĺňa viacero rozmerov, ekologický, ekonomický i sociálny. Sfunkčnené bicykle tak podľa potrieb rozdelili organizáciám ETP Slovensko, Oáza - nádej pre nový život a Nadácii DEDO, pomáhajúcim ľuďom v núdzi. Organizátori tento rok obdarovali aj inštitúcie podieľajúce sa na skrášľovaní mesta, rozvoji spoločnosti a zdravšieho prostredia. "Bicykle získali tiež architektonicko-sociologický kolektív Spolka, ktorý zapája verejnosť a dáta do procesu tvorby lepších miest pre všetkých, Kino Úsmev, ktoré produkuje inkluzívne aktivity a dáva príležitosť zahraničným rezidentom a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá zriadila požičovňu bicyklov pre svojich študentov," doplnil.



Keďže CykloDobro nemá stabilné zázemie, koná sa každý rok na inom mieste. Pre organizátorov je preto náročné každoročne podujatie plánovať i zabezpečovať jeho logistiku. "Už dlhšie hľadáme vhodné miesto, kde by sme vedeli zriadiť Cyklokuchyňu - celoročnú komunitnú cyklodielňu podľa vzoru iných slovenských a zahraničných miest. CykloDobro by tak nemusela byť výnimočná, jednorazová udalosť, nepoužívané bicykle by sme mohli zbierať celoročne a okrem rozdávania ich aj prenajímať," skonštatoval Adrián Chreň z Cyklokoalície Košice. V tejto dielni by sa zároveň mohli realizovať aj sprievodné podujatia, premietania filmov, diskusie, koncerty a workshopy údržby a opráv bicyklov.