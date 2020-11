Tohtoročné dotácie Prešovský kraj zverejnil na geoportáli PSK

Prešov 5. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) integroval tohtoročné dotácie do tematickej mapy geoportálu. Verejnosť tak môže vidieť rozdelenie dotácií prehľadne v mape rozdelenej na jednotlivé okresy. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.Návštevníci portálu si môžu pridelené dotácie filtrovať podľa jednotlivých programov. Po kliknutí na farebný bod v mape sa im mapa automaticky zväčší a ponúkne menšie body konkrétnych projektov. Po opätovnom kliknutí sa záujemcom zobrazia informácie o projekte, žiadateľovi, zaradení do obce a okresu i o výške dotácie. Pri jednotlivých programoch v zátvorke je pre návštevníkov portálu k dispozícii aj počet pridelených dotácií.uviedol predseda PSK Milan Majerský.Krajská samospráva rozdelila tento rok v rámci Výzvy pre región 3,2 milióna eur. Po milióne sa ušlo projektom, ktoré sa zameriavali na cyklodopravu a cykloturizmus, obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Sumu takmer 1,1 milióna eur si rozdelili projekty na výstavbu a rekonštrukciu športovísk. Projekty so zámerom podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti získali dohromady viac ako 100.000 eur.Najviac úspešných projektov v rámci Výzvy pre región bolo v okrese Prešov, najmenej v okrese Snina a Medzilaborce.V rámci Výzvy predsedu PSK bolo v tomto roku rozdelených 224.600 eur medzi 130 projektov.Krajskí poslanci rozdelili tento rok viac ako jeden milión eur aj v rámci výzvy Mikroprogram PSK. V programe šport podporili celkovo 125 projektov, v programe kultúra 275 zámerov a v programe sociálne služby 30 projektových zámerov. Pridelené dotácie si môžu záujemcovia podrobnejšie pozrieť na www.geopresovregion.sk