Piešťany 12. novembra (TASR) - Tohtoročné vianočné trhy v Piešťanoch bude organizovať samospráva. Doposiaľ ich zabezpečoval externý organizátor, ktorému však vypršala zmluva. Mesto preto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž, no nikto sa neprihlásil. Séria podujatí sa bude niesť v regionálnom zmysle. Uviedol to primátor mesta Peter Jančovič v utorok na tlačovej konferencii v Piešťanoch.



"Prvýkrát po mnohých rokoch pripravíme vianočné trhy v réžii mesta, mestského úradu, mestského kultúrneho strediska za pomoci mestskej knižnice, zapojíme taktiež aj mestskú políciu a všetky zložky, ktoré patria mestu," priblížil Jančovič. Radnica tým chce podporiť aj domáci cestovný ruch.



Ako uviedol, zapoja aj centrum voľného času a základné umelecké školy. Plánujú pripraviť adventný veniec, v ktorom bude zakomponovaná tvorba detí. Priestor dostanú predovšetkým regionálna ľudová kultúra a lokálne produkty. "Máme nádherné kroje v tejto oblasti a v jej okolí a máme tu výborné folklórne súbory," dodal primátor.



Vianočné trhy sa budú uskutočňovať podľa Jančoviča predovšetkým počas víkendov. Piatky budú patriť žánrovej hudbe s prihliadnutím na advent, počas sobôt to bude scénické čítanie vianočných rozprávok, folklór, hudobná produkcia, nedele budú patriť adventu. Špeciálny kultúrny program bude na Mikuláša a na Silvestra.



Jančovič spomenul nové atrakcie, ktoré však zatiaľ nekonkretizoval. Oficiálny začiatok bude 29. novembra rozsvietením vianočného stromčeka. Trhy budú zahŕňať aj štefanskú zábavu a končiť sa budú 1. januára po oslave Nového roka.