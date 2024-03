Tohtoročnú sezónu na Fiľakovskom hrade otvorí výstava K. Šuhajovej

Fiľakovo 13. marca (TASR) - Tohtoročnú turistickú sezónu na Fiľakovskom hrade otvorí výstava miestnej výtvarníčky Kristíny Šuhajovej. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok (14. 3.) popoludní, areál hradu i jednotlivé expozície budú pre verejnosť otvorené od piatka (15. 3.). TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove.



Výstava Šuhajovej s názvom Mimóza II tematicky nadväzuje na predošlú výstavu výtvarníčky, ktorá bola na Fiľakovskom hrade prezentovaná pred viac ako desiatimi rokmi a pozostáva z výberu jej doterajších diel. Tie sú často reakciou autorky na okolité udalosti, osoby, príjemné či nepríjemné situácie či inšpirujúce impulzy.



"Využíva pestrosť palety, dekoratívne a streetartové prvky. Je to kombinácia maľby a šablóny, aplikovaná väčšinou akrylom či sprejom, následne dotváraná fixkami i tušom. Jej maľby pôsobia veľmi dynamicky, miestami až infantilne, sú popretkávané akýmsi morbídnym a čiernym humorom," priblížilo múzeum s tým, že výstava bude pre verejnosť prístupná do 5. mája.



Od piatka bude Fiľakovský hrad pre verejnosť prístupný každý deň v týždni, a to od 10.00 do 18.00 h. Hradné múzeum vo Fiľakove návštevníkom ponúka štyri stále expozície. Nachádzajú sa vo výstavných priestoroch Bebekovej veže, v protileteckom úkryte pod hradným kopcom a v zrekonštruovanom vínnom domčeku.