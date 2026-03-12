< sekcia Regióny
Tohtoročnú sezónu na Fiľakovskom hrade otvoria dve nové výstavy
Výstavy Hrebenárstvo a Kovový štvorlístok Fiľakovu zapožičalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, inštalované budú na piatom poschodí hradného múzea.
Autor TASR
Fiľakovo 12. marca (TASR) - Tohtoročnú turistickú sezónu na Fiľakovskom hrade otvoria vo štvrtok dve nové výstavy. Venované budú histórii hrebenárstva a tradičným kovospracujúcim remeslám. Obe výstavy budú pre verejnosť prístupné do 10. mája. TASR o tom informovalo Hradné múzeum vo Fiľakove.
Výstavy Hrebenárstvo a Kovový štvorlístok Fiľakovu zapožičalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, inštalované budú na piatom poschodí hradného múzea. Návštevníkom predstavia históriu hrebenárstva a tiež tradičných kovospracujúcich remesiel, akými sú mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo, ktoré boli od 16. do 20. storočia rozšírené v okolí Banskej Bystrice.
„Prostredníctvom bohatej zbierky vystavených artefaktov a rozsiahlych textových materiálov sprostredkujú záujemcom hojné poznatky o výrobných postupoch, použitých materiáloch, spôsobe predaja hotových výrobkov či založení a zániku cechov, ktoré sa k týmto remeslám viazali,“ priblížilo fiľakovské múzeum.
Návštevníci sa na výstavách dozvedia viac aj o zaujímavostiach života a pôsobenia najvýznamnejších majstrov svojej doby. Remeselná kovovýroba sa v minulosti vo všeobecnosti sústreďovala najmä v okolí banských miest a väčších obchodných uzlov, hrebenárstvo zas zaznamenalo najväčší rozmach v Radvani, ktorá je dnes banskobystrickým sídliskom.
„Tu vyrobené hrebene a ďalšie výrobky z rohoviny sa predávali v miestnych obchodoch a prostredníctvom podomových obchodníkov sa dostali až do Ruska a na Ukrajinu. Zároveň boli neoddeliteľnou súčasťou tovarovej ponuky väčších jarmokov. K zrušeniu cechov došlo v druhej polovici 19. storočia, čo malo za následok aj postupný zánik starších cechových remesiel,“ dodalo múzeum.
Dvojica výstav na Fiľakovskom hrade štartuje tohtoročnú turistickú sezónu, vernisáž sa koná vo štvrtok o 16.30 h. Samotný hrad bude od piatka (13. 3.) až do polovice októbra pre verejnosť otvorený denne od 10.00 do 18.00 h.
Výstavy Hrebenárstvo a Kovový štvorlístok Fiľakovu zapožičalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, inštalované budú na piatom poschodí hradného múzea. Návštevníkom predstavia históriu hrebenárstva a tiež tradičných kovospracujúcich remesiel, akými sú mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo, ktoré boli od 16. do 20. storočia rozšírené v okolí Banskej Bystrice.
„Prostredníctvom bohatej zbierky vystavených artefaktov a rozsiahlych textových materiálov sprostredkujú záujemcom hojné poznatky o výrobných postupoch, použitých materiáloch, spôsobe predaja hotových výrobkov či založení a zániku cechov, ktoré sa k týmto remeslám viazali,“ priblížilo fiľakovské múzeum.
Návštevníci sa na výstavách dozvedia viac aj o zaujímavostiach života a pôsobenia najvýznamnejších majstrov svojej doby. Remeselná kovovýroba sa v minulosti vo všeobecnosti sústreďovala najmä v okolí banských miest a väčších obchodných uzlov, hrebenárstvo zas zaznamenalo najväčší rozmach v Radvani, ktorá je dnes banskobystrickým sídliskom.
„Tu vyrobené hrebene a ďalšie výrobky z rohoviny sa predávali v miestnych obchodoch a prostredníctvom podomových obchodníkov sa dostali až do Ruska a na Ukrajinu. Zároveň boli neoddeliteľnou súčasťou tovarovej ponuky väčších jarmokov. K zrušeniu cechov došlo v druhej polovici 19. storočia, čo malo za následok aj postupný zánik starších cechových remesiel,“ dodalo múzeum.
Dvojica výstav na Fiľakovskom hrade štartuje tohtoročnú turistickú sezónu, vernisáž sa koná vo štvrtok o 16.30 h. Samotný hrad bude od piatka (13. 3.) až do polovice októbra pre verejnosť otvorený denne od 10.00 do 18.00 h.