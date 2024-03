Tohtoročnú sezónu na hrade Strečno otvoria počas Veľkej noci

Strečno 19. marca (TASR) - Tohtoročnú sezónu na hrade Strečno otvoria v sobotu 30. marca. Návštevníci tak môžu absolvovať prehliadku aj počas veľkonočných sviatkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



"Záujemcovia sa môžu tešiť na sprevádzané prehliadky, typickú atmosféru stredovekého hradu a veríme, že ich zaujme aj nová interaktívna expozícia, ktorú sme sprístupnili v minulom roku," uviedol riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.



Nová expozícia je podľa Jureckého venovaná majiteľom a správcom hradu, ale tiež vojenským dejinám. To všetko je predstavené formou videopríbehu v hlavnej úlohe so Žofiou Bosniakovou. "Podrobnejšie informácie návštevníci získajú v infokiosku. Zabaviť sa môžu pri selfie stene alebo tieňohre," priblížil riaditeľ.



Hrad bude otvorený každý deň od 9.00 do 17.00 h. Hovorkyňa múzea dodala, že tento rok bude špeciálne venovaný jeho najznámejšej majiteľke.



Prvé podujatie "So Žofiou na hrade" sa bude konať v deň 380. výročia jej úmrtia, 28. apríla. Deň detí zas bude spojený so 415. výročím jej narodenia. "Počas leta nebudú chýbať obľúbené nočné prehliadky či Hradné hry Žofie Bosniakovej. Do minulosti sa hrad vráti na jesennom podujatí Cestovanie v čase. Koniec sezóny si záujemcovia užijú v októbri na podujatí Noc duchov, tekvíc a strašidiel," vymenovala Lacková.



Priaznivci Považského múzea môžu počas veľkonočných sviatkov navštíviť aj iné expozície, všetky budú otvorené od soboty 30. marca do pondelka 1. apríla.