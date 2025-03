Tohtoročnú sezónu na hrade Strečno otvoria už 29. marca

Strečno 27. marca (TASR) - Tohtoročnú sezónu na hrade Strečno otvoria v sobotu 29. marca. Až do konca apríla bude hrad otvorený od 10.00 do 17.00 h a v ďalších mesiacoch od 9.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



„Aj tento rok sa môžu záujemcovia tešiť na tradičné podujatia. Prvé s názvom So Žofiou na hrade sa bude konať v nedeľu 27. apríla a jeho súčasťou bude pestrý program pre všetky vekové kategórie,“ uviedla Lacková.



Správkyňa hradu Katarína Repáňová upriamuje pozornosť na Medzinárodný deň detí, ktorý bude spojený s rozprávkou. „Od mája do júna bude prebiehať aj Hradná škola pre objednané skupiny. Počas leta nebudú chýbať obľúbené nočné prehliadky či Hradné hry Žofie Bosniakovej. V minulom roku sa osvedčilo podujatie Divadlo na hrade, ktoré bude mať v auguste pokračovanie,“ priblížila Repáňová.



Doplnila, že koniec sezóny si záujemcovia užijú v októbri na podujatí Noc duchov, tekvíc a strašidiel, ktoré bude inšpirované Dňom mŕtvych v Mexiku.