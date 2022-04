Tohtoročný Ekorok bol v znamení individuálnych aktivít škôl

Prievidza 29. apríla (TASR) - Tohtoročný projekt Ekoroku v Prievidzi sa niesol v znamení individuálnych aktivít, ktoré si vybrali samotné školy. Do 19. ročníka environmentálneho podujatia s podtitulom Otvorme oči sa zapojili deti z piatich základných škôl (ZŠ) a dvoch ZŠ s materskou školou (MŠ), svoje aktivity prezentovali v piatok na Námestí slobody.



Viacero environmentálnych aktivít pripravili i deti zo ZŠ na ulici P. J. Šafárika. "Zapojili sme sa do projektu S ekológiou sme si sadli, v rámci ktorého sme zbierali plasty. Cenu sme, bohužiaľ, nezískali, išlo nám však hlavne o skrášlenie okolia školy," povedala žiačka Radka.



Počas záverečného vyhodnotenia sa na pódiu predstavili druháci zo ZŠ P. J. Šafárika. "Dostali sme hádanku, ktorú sme mali vyriešiť do 31. marca, s odpoveďami sme sa potom zapojili do zlosovania o ceny. Hádanka znela: jedna žena, 25 mačiek a jeden cieľ, odpoveďou bola práve nezisková organizácia Prievidzská labka, na ktorú sme zbierali potom peniaze," priblížila.



Aktuálny ročník niesol podtitul Otvorme oči. "Keď otvoríme oči, uvidíme, kde môžeme pomôcť, čo môžeme urobiť, čo zachrániť. Tento rok sa zrealizovalo množstvo aktivít, robila sa prehliadka oblečenia, deti si prešívali staré veci, tiež rôzne projekty na záchranu zvierat, sadili rastlinky, učili sa rozoznávať čaje a ochutnávať ich, čistili prírodu," načrtla Katarína Cifriková z Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi.



Do celoročného projektu sa zapojilo približne 3000 žiakov. Vyzbierali tiež 8641 kilogramov papiera, čím zachránili 146 stromov a na recykláciu priniesli 121 mobilných telefónov, 841 kilogramov starých elektrospotrebičov a 213 kilogramov batérií.



Projekt Ekorok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a prievidzskou potravinárskou firmou.