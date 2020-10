Tohtoročný festival horských filmov v Poprade bude aj online

Poprad 5. októbra (TASR) – Tohtoročný Medzinárodný festival horských filmov sa bude pre opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu realizovať aj online. Naživo si budú môcť diváci pozrieť 45 súťažných filmov v 14 premietacích blokoch na mestskom úrade (MsÚ), v dome kultúry (DK) a kine Tatran v Poprade, v kine Iskra v Kežmarku a kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Informovala o tom riaditeľka festivalu Mária Hámor.



Témami filmov, ktoré sa dostali do 28. ročníka filmovej súťaže, sú horolezectvo, skalné lezenie, jaskyniarstvo, lyžovanie, skialpinizmus, highline a život v horách. Ako Hámor uviedla, do predvýberu sa prihlásilo spolu 98 filmov z 18 krajín sveta. Spomedzi 45, ktoré do súťaže postúpili, ich je sedem slovenskej proveniencie. Súťažné snímky bude posudzovať medzinárodná porota v zložení Mária Dutková zo Slovenska, Steve Lichtag z Českej republiky a Poliak Jerzy Porębski.



Hámor podotkla, že permanentky na premietanie vo vybraných sálach, ako i na online premietanie všetkých filmových blokov si budú môcť záujemcovia zakúpiť online len v dňoch od utorka 6. októbra do nedele 11. októbra. Predaj samostatných lístkov na jeden súťažný blok bude možný až od pondelka 12. októbra. "V prípade sprísnenia opatrení a prípadného zrušenia projekcií v kinosálach na MsÚ Poprad a v DK Poprad bude permanetka platiť na online projekcie festivalových filmov," doplnila Hámor. Festival sa chystá v dňoch 14. až 18. októbra.