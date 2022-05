Tohtoročný Festival paličkovanej čipky sa teší veľkému záujmu

Krakovany 8. mája (TASR) – Tohtoročný Festival paličkovanej čipky v Krakovanoch pri Piešťanoch sa po dvojročnej prestávke koná od soboty (7.5.) za rekordnej účasti návštevníkov i čipkárov. Podľa Mateja Piscu z občianskeho združenia Bábence, ktoré ho organizuje, prišlo popri slovenských čipkárkach desať zahraničných delegácií z Poľska, Maďarska, Bulharska, Francúzska, Rakúska a prvýkrát aj z Malty.



Bodku za siedmym ročníkom festivalu urobí popoludňajšie odovzdávanie ocenení za celoživotný prínos k propagácii paličkovanej čipky na Slovensku i v zahraničí. „Oceňujeme významnú prešovskú čipkárku Janu Frajkorovú, Martu Hauserovú z Martina, ktorá zakreslila všetky čipkárske vzory Liptova a in memoriam svetoznámeho čipkára z Piešťan Víťazoslava Mišíka, autora viacerých kníh o paličkovaní a čipke, ktorého 30. výročie úmrtia si pripomíname,“ uviedol Pisca pre TASR.



Festival vzdáva hold krakovianskej čipke, ktorá je v medzinárodnom meradle unikátom. Spôsobom výroby i farebným vzorom nemá vo svete obdobu. Každý ročník v Krakovanoch je venovaný paličkovanej čipke niektorého regiónu Slovenska, v roku 2022 je to vajnorská čipka. V sobotu i v nedeľu sa na túto tému uskutočnil seminár, tiež bol kurz paličkovania, v Múzeu Za krakovskú bránu je inštalovaná aj výstava prác z tohto regiónu. „Rok 2023 chceme venovať čipke z Gemera – z okolia Rožňavy,“ doplnil Pisca. Program festivalu je každoročne bohatý, odborné stretnutia dopĺňa kultúrny a spoločenský program.



Festival vznikol v Krakovanoch pôvodne ako výstava so snahou ukázať prácu miestnych žien, ktoré sa snažia zachovať raritnú paličkovanú čipku, postupne sa rozrástol do medzinárodného podujatia. „Čipka sa bežne paličkuje so štyrmi paličkami - bábencami, krakovianska však s piatimi. Je unikátna tým, že nepôsobí ako paličkovaná čipka, vyzerá skôr ako niečo tkané alebo vyšívané a je veľmi pestrofarebná, tak ako sú pestrofarebné kroje v Krakovanoch a blízkom okolí,“ povedala pred časom pre TASR zakladateľka podujatia Daniela Piscová.



Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, obec Krakovany, Trnavský samosprávny kraj, Nadácia ZSE a Nadácia Jána Korca.